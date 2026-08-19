Moda sostenibile per almeno il 50%

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Moda sostenibile per almeno il 50%: per tutti i tuoi allenamenti

La moda più sostenibile Nike è caratterizzata da capi con almeno il 50% di cotone biologico, poliestere riciclato o una combinazione di entrambi. Adottando un approccio senza compromessi, esaminiamo come ogni materiale viene coltivato, raccolto e lavorato per dare vita al nostro abbigliamento più sostenibile. Il poliestere riciclato riduce i rifiuti e le emissioni di carbonio di circa il 30% rispetto al poliestere vergine. Il cotone biologico utilizza meno acqua e sostanze chimiche rispetto al cotone coltivato in modo tradizionale. Ciò significa che si ottiene la stessa ottima qualità e le stesse prestazioni con un impatto minore sull'ambiente.


Tessuti per muoverti liberamente


Scopri capi realizzati con materiali più sostenibili che ti aiutano a raggiungere i tuoi obiettivi: leggings leggeri ed elasticizzati, che ti consentono di piegarti, saltare e fare affondi in tutta libertà. I nostri materiali morbidi si asciugano rapidamente per mantenere la freschezza fino all'ultima ripetizione. Desideri un abbigliamento da allenamento che ti tenga al caldo? Non c'è niente di più comodo dei capi in fleece. Con la loro texture liscia su entrambi i lati, i nostri pantaloni jogger e le felpe con cappuccio ti offrono morbidezza senza ingombro. Nella nostra collezione troverai anche giacche con finitura idrorepellente per aiutarti a mantenere il corpo asciutto in caso di pioggia.


Massima freschezza anche negli allenamenti più intensi


Quando ti alleni intensamente, hai bisogno di capi che stiano al passo con te. Per questo i nostri capi realizzati con almeno il 50% di materiali più sostenibili sono dotati della tecnologia innovativa Nike Dri-FIT, che allontana il sudore dalla pelle in modo che evapori più rapidamente, mantenendo il corpo asciutto. Cerca i modelli con inserti in mesh che lasciano fuoriuscire l'umidità. Quando vuoi stare al caldo, la tecnologia Nike Therma-FIT contribuisce a gestire il calore naturale, così puoi mantenere il massimo comfort anche quando fa freddo.


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Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Per unirti al nostro percorso, scegli la moda contraddistinta dall'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.