Ricetta dei noodles di riso con gamberi

Noodles di riso con gamberi freschi
Alimentazione
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Di Nike Training
Una ricetta facile e salutare pronta in soli 20 minuti. Per 4 porzioni.
Unisci questi semplici ingredienti per un delizioso piatto di gamberi e noodles di riso, ricco di gusto e proteine. Perfetto per il pranzo o la cena!
Sano, facile da preparare e, naturalmente, delizioso!
Ingredienti
17 once di gamberi crudi sgusciati
7 once di porro
1 cucchiaio di olio d'oliva
14 once di fagioli edamame spellati
1 ⅔ tazze di latte di cocco a basso contenuto di grassi
½ tazza di salsa di soia
1 ⅔ tazze di acqua
7 once di noodles di riso
Ingredienti
480 g di gamberi crudi sgusciati
200 g di porro
15 ml di olio d'oliva
380 g di fagioli edamame spellati
400 ml di latte di cocco a basso contenuto di grassi
120 ml di salsa di soia
400 ml di acqua
200 g di noodles di riso
Istruzioni:
- Tagliare il porro a fettine sottili. Riscaldare l'olio in una casseruola a fuoco medio-alto. Aggiungere il porro e lasciare ammorbidire, quindi aggiungere i gamberi e cuocere per uno o due minuti su ciascun lato. Aggiungere i fagioli edamame, il latte di cocco, la salsa di soia e l'acqua.
- Portare il mix a ebollizione e lasciare cuocere per alcuni minuti. Mettere da parte. Nel frattempo, far bollire i noodles per il tempo indicato sulla confezione e scolare. Unire i noodles al mix di gamberi in una ciotola e servire. Per condire, aggiungere peperoncino, coriandolo e lime.
Informazioni nutrizionali per porzione
Calorie 693
Carboidrati 61 g
Proteine 41 g
Grassi 32 g