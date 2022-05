Non smettere mai di uscire dagli schemi: l'approccio waffle

La rivoluzione nelle prestazioni può arrivare dagli spunti più improbabili. Tuttavia, anche i più innovativi tra i visionari avranno avuto difficoltà a credere che il running stesse per cambiare per sempre in quella mattina del 1971, in Oregon, mentre Barbara Bowerman, moglie di Bill, leggendario coach americano di atletica leggera e cofondatore di Nike, era intenta a preparare un piatto di waffle.



Oltre alla fame, la piastra per waffle stuzzicò anche l'immaginazione di Bowerman.



Mentre cercava un modo per rendere le scarpe più leggere, più veloci, e in grado di offrire una migliore aderenza sulla nuova superficie artificiale della pista dell'Hayward Field, Bill fu colto dall'ispirazione vedendo i waffle nel piatto.



"Capovolgendo la superficie e mettendo il motivo a griglia in contatto con la pista, credo che potrebbe funzionare."