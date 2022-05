Non smettere mai di ispirare: rivoluzione pubblicitaria

In qualità di più giovane skater professionista del momento, Sky Brown ha ispirato un'intera generazione di giovani ad avvicinarsi a questo sport. Abbiamo pensato di proporre una rivisitazione della nostra famosa campagna pubblicitaria "Who Said Woman Was Not Meant to Fly" con Sky, ispirandoci al suo modo di solcare l'aria sullo skate, quasi come stesse volando verso il cielo, come suggerisce anche il suo stesso nome: un grande messaggio di incoraggiamento per la nuova generazione.