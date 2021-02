Naomi e Mari Osaka parlano di cosa significa crescere insieme come sorelle

Con il passare degli anni, la competizione e la passione sul campo da tennis hanno rafforzato il rapporto tra Naomi Osaka e la sorella maggiore Mari. Dapprima nelle partite l'una contro l'altra, poi, secondo quanto raccontato da Naomi, nelle sfide con altre avversarie affrontate nelle loro carriere.



Naomi, 23 anni, afferma: "Mia sorella è una forza motrice per me. Quando ero piccola, Mari mi sconfiggeva ogni giorno e credo che questo abbia plasmato molto la mia competitività. Mi ha portato a voler vincere a tutti i costi ogni partita".



Come molti di noi, le due sorelle hanno passato molto tempo insieme quest'anno. Il tour al momento è in pausa, e il duo ha trovato nuovi modi per allenarsi a casa e anche per lavorare spalla a spalla ad alcuni progetti creativi.



Mari, 24 anni, afferma: "Mia sorella si prende molte più responsabilità di quel che pensavo. Per me, rimane la mia sorellina, ma in realtà è una donna d'affari".



In questo video, le tenniste professioniste parlano degli effetti di questo periodo sul loro rapporto e di come stanno imparando a conoscersi sempre più a fondo fuori dal campo.