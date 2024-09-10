Guida alle misure di Nike Blazer

Se ti piace allacciarti le scarpe in modo classico per avere stabilità e comfort, ti consigliamo di scegliere mezzo numero in più. In questo modo, la scarpa ti darà il supporto ideale mentre cammini, a patto di non stringere troppo i lacci. Per una calzata ancora più rilassata anche a scarpa allacciata, scegli un numero in più e avrai tutto il comfort che cerchi.

Un'allacciatura morbida può essere la scelta vincente per chi ha la pianta del piede larga o per chi desidera una calzata ampia e confortevole, perché aiuta a darti più agio e a distribuire uniformemente la pressione sul dorso del piede. Se lasci i lacci allentati potrai anche indossare le scarpe facilmente, soprattutto il modello Blazer, che offre una calzata più avvolgente.