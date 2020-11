È possibile migliorare il sistema immunitario attraverso la dieta?

Come funziona il sistema immunitario

Rapido ripasso di biologia: il sistema immunitario è costituito da una complessa rete di cellule e proteine che funge da prima (e migliore) difesa contro virus e batteri dannosi. Per rafforzarlo, è necessario concentrarsi su altri aspetti in grado di favorire il benessere, come appunto l'alimentazione, che influenzano direttamente il sistema.



Perché quello che mangiamo è importante? Oltre ai macronutrienti, come le proteine, il sistema immunitario necessita di micronutrienti fondamentali in quantità sufficiente che, agendo congiuntamente, mettono il sistema in allarme e respingono immediatamente gli invasori. Ma affidarsi a dosi elevate di un singolo micronutriente (ad esempio, la vitamina C) non è sufficiente per proteggersi, afferma Adrian Gombart, PhD, professore di biochimica e biofisica presso il Linus Pauling Institute della Oregon State University, esperto di immunità. Questo perché occorre avere più elementi forti all'interno del proprio esercito, non basta un singolo eroe. In altre parole, è bene diversificare la propria dieta.