Come invogliare le ragazze a giocare e a non mollare

Guida Come allenare le ragazze
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Mantenere il coinvolgimento delle ragazze nello sport

Le ragazze vogliono fare sport. Vogliono muoversi, gareggiare, correre rischi e sentirsi parte di qualcosa. Si tratta di portare le ragazze sul campo o in palestra, accertarsi che abbiano l'attrezzatura giusta (come bra ed elastici per capelli) e fare in modo che continuino a muoversi, il che richiede un po' di impegno.

Gli esperti affermano che le ragazze rendono meglio fisicamente, mentalmente, emotivamente e socialmente quando hanno la possibilità di giocare. Eppure, le vediamo abbandonare lo sport a un ritmo doppio rispetto ai ragazzi. Per le ragazze delle comunità urbane e le ragazze di colore, i numeri sono ancora peggiori.

La buona notizia è che tutti possiamo dare il nostro contributo per incoraggiarle a fare sport e a non smettere. Per creare un legame forte e positivo tra le ragazze e lo sport, sono necessari alcuni elementi fondamentali:

  • Opportunità di far parte di una squadra, competere, fare amicizia e interagire con le compagne e gli adulti che le circondano.

  • I modelli di riferimento sono altrettanto importanti, come ad esempio coach donne e persone nella loro vita che celebrano le atlete. Le ragazze che possono contare su questi elementi sono più propense a continuare a fare sport man mano che crescono.

  • Infine, per spingerle a proseguire nello sport, dobbiamo creare una cultura sportiva in grado di includerle e celebrarle. Per farlo, bisogna partire dalla cultura che creiamo all'interno delle nostre squadre.

Nike sta collaborando con partner ed esperti per invertire la tendenza di abbandono dello sport. A tal proposito, gli adulti che fanno parte della vita delle ragazze possono rivelarsi dei potenti alleati, creando esperienze positive in campo, in pista e in qualunque altro luogo in cui le giovani atlete si danno da fare. Abbiamo creato questa guida come punto di partenza per tutti. Se stai cercando altri consigli, dai un'occhiata a queste schede di suggerimenti.

Preparale per il successo

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    Ispirale ad amare lo sport

    Ispira le ragazze (e i ragazzi!) con esempi di atlete e squadre femminili. Già che ci sei, lascia che le ragazze personalizzino lo spazio. Se hai uno spogliatoio, decoralo. Coinvolgi le ragazze nella creazione di nomi per la squadra, striscioni e qualsiasi altro elemento che le identifichi come parte del team.

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    Pensa ai preconcetti

    Le ragazze devono affrontare aspettative diverse rispetto ai ragazzi e a volte ciò costituisce un ostacolo. Chiediti: viene supportata quanto i ragazzi? Viene considerata fragile? Il suo comportamento viene percepito in modo diverso (ad esempio, è considerata "prepotente" quando invece un ragazzo verrebbe definito un "capitano"?) Prenditi del tempo per pensare a ciò che stai facendo per creare un campo di gioco alla pari. Al termine di ogni allenamento, chiediti se ti aspetti qualcosa di diverso dalle ragazze rispetto ai ragazzi.

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    Coinvolgi le famiglie

    Non sempre le ragazze possono decidere se fare sport o meno. È importante coinvolgere genitori e tutori affinché svolgano un ruolo attivo nella partecipazione delle ragazze. Incoraggiali a fare il tifo per tutti a ogni allenamento. Organizza partite amichevoli che includano i familiari. Quando le famiglie vengono coinvolte, è più probabile che continuino a portare le ragazze.

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    Concentrati sui progressi, non sulle prestazioni
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    Lasciale competere

Data di pubblicazione originale: 28 novembre 2023

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