Mal di schiena durante la gravidanza? Forse devi correggere la tua postura

Parliamo della parte superiore della schiena e del core, che ti sostengono mentre ti muovi, stai in piedi, e anche quando sei in posizione seduta. Per aumentarne la resistenza, esegui degli allenamenti sulla forza specifici. Per la parte superiore della schiena, inizia con degli esercizi di trazione come bent-over row, dice Proulx. Lavorare con questa zona del corpo ti aiuterà anche dopo il parto, quando dovrai tenere in braccio il bambino per molto tempo. (Fidati: anche un neonato ti sembrerà pesante dopo un po'.)

Per quanto riguarda il rafforzamento del core e l'aumento della resistenza, Proulx ama usare il kettlebell (cammina mentre trasporti un kettlebell in una o in entrambe le mani) e i pallof press (cerca su Google un training da parte di un esperto o fisioterapista certificato). Per rafforzare i fianchi, il che dovrebbe aiutarti con la stabilità del pavimento pelvico, inserisci glute bridge e squat nella tua routine di allenamento, e aggiungi una fascia di resistenza per aumentare la difficoltà.