ACG Primavera 2021: Crater Lake, Oregon

Primavera 2021: Crater Lake, Oregon
Questa stagione è dedicata alla scoperta di qualcosa di magico. E a Crater Lake, in Oregon, la magia è di casa. Al di sotto delle spettacolari acque blu del lago più profondo del Nord America si cela un mondo che sfugge al primo sguardo. Per questa prima collezione dell'anno nuovo, ci siamo fidati del nostro istinto e siamo rimasti fedeli al sistema a strati che conosciamo e amiamo. La giacca Misery Ridge GORE-TEX, la felpa pullover Wolf Tree Polartec e lo smanicato PrimaLoft Rope de Dope si rinnovano con una nuova palette di colori, mentre la scarpa Mountain Fly è ora più bassa. E aspetta di vedere i nuovi articoli della linea ACG, come la felpa con cappuccio Wizard Island. Te lo avevamo detto che c'era sotto qualcosa di magico.
Cappello ACG Tailwind. Strato esterno asciutto: smanicato Rope De Dope Mazama da donna. Strato base: maglia a girocollo Wolf Tree Polartec da donna. Parte inferiore: pantaloni cargo da donna. Scarpe: Air Nasu GORE-TEX.
Fascia ACG. Strato esterno asciutto: giacca Misery Ridge GORE-TEX da donna. Scarpe: Nasu GORE-TEX.
Strato esterno asciutto: smanicato Rope De Dope da uomo. Strato intermedio caldo: felpa pullover Wolf Tree da uomo. Parte inferiore: gonna reversibile imbottita in tinta unita Rope De Dope da donna. Pantaloni trail da uomo. Scarpe: Mountain Fly Low GORE-TEX.
Strato esterno asciutto: giacca Misery Ridge GORE-TEX da uomo. Strato intermedio caldo: felpa pullover Wolf Tree da uomo. Parte inferiore: pantaloni cargo. Scarpe: Mountain Fly Low GORE-TEX.