Rinnova il tuo guardaroba sportivo con l'abbigliamento e le scarpe Nike in offerta per il Cyber Monday. In promozione trovi le nostre collezioni più iconiche per uomo, donna e bambini, dalle scattanti Air Max alle maglie da calcio per sostenere la tua squadra del cuore. Se ti occorrono capi di base o giacche, non avrai che l'imbarazzo della scelta tra i nostri saldi del Cyber Monday.
Vivacizza il tuo look con le nostre iconiche sneakers, dall'elasticità giusta per qualsiasi situazione. Scegli i modelli classici, come le Nike Blazer, oppure dai priorità alla stabilità e all'ammortizzazione delle Nike Air Max. Qualunque sia la tua scelta, la nostra intersuola reattiva in schiuma ti offre il comfort di cui hai bisogno, chilometro dopo chilometro.
Tra le nostre offerte per la Cyber Week di Nike, trovi anche capi essenziali e confortevoli come felpe con e senza cappuccio. Puoi abbinarle a pantaloni o joggers in fleece leggero, per una sensazione di calore totale senza ingombro. Oppure, esplora i capi con tecnologia Nike Dri-FIT, in promozione con il Nike Cyber Monday 2026, per rimanere al fresco e all'asciutto e allenarti senza distrazioni.