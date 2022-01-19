Lo sport a modo loro: il road tennis nelle Barbados 

Lo sport a modo loro: il road tennis
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Questa vivace alternativa al tennis tradizionale è un pilastro della cultura street di Barbados.
"Lo sport a modo loro" è una serie dedicata alle comunità sportive di tutto il mondo che praticano lo sport a modo loro.
Tra gli edifici multicolore del quartiere Pine di St. Michael, a Barbados, su campi contrassegnati col gesso, delle palline da tennis si muovono talvolta con ferocia, altre volte con eleganza. Gli incontri si interrompono a metà set per lasciare defluire il traffico. Gli spettatori aiutano a segnare il punteggio offrendo al contempo commenti coloriti (e in larga parte irripetibili). Un giocatore, che si allunga per ricevere un dritto, finisce per capitombolare sull'asfalto. Tutti scoppiano a ridere.
"Dah fuh lick yuh!"
Un anziano che gioca a carte deride scherzosamente il giocatore in bajan, il dialetto locale (traduzione: "Ti sta bene!")
Questo è il road tennis.
Questa è Barbados.
Il campo
Se una strada è pianeggiante, omogenea e priva di buche e di auto parcheggiate, allora è adatta per giocare a road tennis. Normalmente, i giocatori disegnano col gesso un campo di circa 3 metri per 6,5. La "rete" viene ricavata da blocchi di compensato alti 20 centimetri e larghi circa 2,7 metri. Sempre più spesso, i campi sono delimitati in modo permanente in aree dedicate accanto a campi da calcio e da basket, spesso in giallo e blu, i colori della bandiera di Barbados.
Lo scopo del gioco
- Segnare 21 punti (con un vantaggio minimo di 2 punti).
- Colpire la pallina entro le linee.
- Evitare la rete.
- Rimanere in piedi
Le regole
- Un set è composto da tre game, ciascuno dei quali arriva a 21 punti.
- La partita si gioca al meglio di tre game.
- Il sistema di servizio e punteggio è lo stesso del ping pong.
- La pallina deve rimbalzare prima di poter essere colpita.
- Si totalizza un punto quando l'avversario colpisce la pallina e la manda in rete, colpisce la pallina fuori dal perimetro o fa rimbalzare la pallina più di una volta nella sua metà campo.
Il tifoso delle celebrità locali
Terry "Mexican" Arthur (52)
Mexican è un volto noto tra il pubblico dei tornei di road tennis dell'isola. Questo famoso musicista soca realizza racchette in legno, con cui giocano lui e i suoi amici, sin da quando era piccolo.
"Bisogna smerigliare i bordi così", dice Mexican, mentre tocca con il pollice le racchette che ha intagliato. Uno dei motivi della popolarità del road tennis sull'isola è la sua accessibilità: non servono, infatti, attrezzature particolari. Questo modello essenziale di racchetta è utilizzato ancora oggi. Per quanto riguarda le palline, invece, Mexican spiega: "Bisogna rimuovere il feltro dalla parte superiore per renderle lisce". Gli irriducibili del road tennis sono pronti a giurare che questo serve a renderle più veloci.
Un po' di storia
Il road tennis è nato negli anni Trenta del Novecento come risposta alle barriere socioeconomiche che impedivano a molta gente del posto di giocare a tennis. Quando l'isola ha acquisito l'indipendenza dalla Gran Bretagna nel 1966, molte tradizioni inglesi, come il tennis e il cricket, sono rimaste.
La società post-coloniale era divisa sia dal punto di vista sociale che razziale. "Il road tennis veniva considerato come uno sport per poveri", afferma Dale Clarke, che gestisce la Professional Road Tennis Association. "Ma è uno sport nato a Barbados, e quindi dovrebbe essere nel DNA di tutti i barbadiani."
Per anni, il road tennis è stato giocato principalmente nei quartieri poveri, ma oggi viene giocato in tutta l'isola. "È bello vedere che in tutte le comunità c'è sempre qualcuno che gioca a road tennis", afferma Dale. "Questo sport ha avuto una crescita straordinaria. Sono stati tracciati campi ovunque. È bellissimo vedere così tante persone che lo praticano per fare esercizio".
Il leader
Dale Clarke (44)
Ruolo: fondatore e direttore generale della Professional Road Tennis Association
Dale è in prima linea per promuovere questo sport su due versanti: in primis, nelle scuole locali e nei corsi per allenatori per bambini della comunità; poi, come sport professionistico a Barbados e non solo.
Si sta impegnando al massimo per rafforzare le sponsorizzazioni aziendali a sostegno dei suoi tornei, giocati sotto i riflettori e di fronte a un pubblico davvero numeroso. Oggi sull'isola c'è un circuito professionistico pronto a spiccare il volo e Clarke ha scelto alcuni giocatori affinché rappresentino l'isola di Barbados ai tornei internazionali negli Stati Uniti e nelle Filippine.
I professionisti
I migliori giocatori di Barbados stanno scrivendo la storia. Stanno dando forma alla nuova generazione dello sport, promuovendone la diffusione per il loro paese e per il mondo intero. Magari non hanno lo stesso seguito mondiale dei professionisti di altri sport molto più famosi a livello internazionale, ma sono comunque veri atleti professionisti la cui determinazione, il talento e il desiderio di cambiare la percezione del loro paese stanno dando i loro frutti.
Mark Griffith (36)
Soprannome: Venom
Professione: giocatore professionista di road tennis a tempo pieno
Ranking maschile: n° 1
Non si chiama "Venom", ovvero veleno, per caso. Giocatore di road tennis più forte dell'isola, Mark ha una casa al mare a Brandons Beach, St. Michael, piena zeppa di trofei. Qui è una vera celebrità, nonché l'unico professionista a tempo pieno con uno sponsor. Ma rimanere ai vertici richiede molto lavoro, soprattutto se intorno a te hai tanti giovani emergenti che vogliono prendersi la tua corona. Come fa a essere sempre il più bravo? Semplice: batte gli avversari mentre loro ancora dormono. Mark, infatti, si sveglia ogni mattina alle 4 per rispettare il suo rigoroso regime di allenamento.
Dario Hinds (25)
Soprannome: CR7
Professione: addetto alle vendite full-time, giocatore professionista di road tennis part-time
Ranking maschile: n° 4
All'età di 14 anni, Dario trascorreva le serate guardando le partite di road tennis sui campi di cemento vicino casa sua. Un giorno, un amico gli ha chiesto se voleva giocare. Il resto è storia bajan. Oggi, è al quarto posto del ranking dell'isola. "Qui sull'isola non sono molti i ragazzi che mi hanno battuto. E quelli che lo hanno fatto li posso contare sulle dita di una mano", afferma.
Sheldene Walrond (44)
Soprannome: Smiling Assassin
Professione: ufficiale della guardia costiera di Barbados
Ranking femminile: n° 1
Sheldene trascorre molto del suo tempo ad allenarsi con i migliori giocatori uomini. "I professionisti migliori di questo sport tendono a fare gruppo", afferma ridendo. Attualmente lei è la forza dominante dello sport femminile, ma è anche un'intrattenitrice nata: "Il pubblico ama vedere i tiri".
Sheldene vuole sfruttare la sua posizione per coinvolgere più ragazze in questo sport. "Al momento ci sono circa 20 donne in classe A [i migliori giocatori dell'isola], mentre per gli uomini questo numero può arrivare fino a 80", afferma.
The Sauna: campo di allenamento e centro ricreativo
Intorno ai campi indoor dove si affrontano i migliori giocatori, la scena non sembrerebbe esattamente il contesto ideale in cui allenarsi. È in corso una partita di carte e Shakeem Nurse, una delle migliori promesse di questo sport, si sta facendo tagliare i capelli. Ma nel road tennis, che si gioca mentre le persone intorno svolgono le loro faccende quotidiane, questo rappresenta il tipico esempio di partita/aggregazione sociale che si ritroverebbe in qualunque angolo dell'isola.
"È un incrocio tra tennis e ping pong. I colori sono più intensi, i suoni più forti e l'energia incontenibile."
Dario Hinds
Per le vie della città
Sebbene il circuito professionistico stia crescendo, l'identità di questo sport è nella versione giocata in strada, in cui le buche e i passanti sono parte integrante delle regole del gioco. I campi da road tennis sono stati a lungo i punti nevralgici della vita della comunità.
Torniamo al quartiere Pine, dove il profumo familiare di "pudding and souse" (un piatto locale a base di maiale in salamoia) invade l'aria. La gente va e viene, fermandosi per guardare qualche istante e offrire i propri consigli tattici, il tutto mentre svolge le commissioni e va a fare visita agli amici. La partita ha luogo esattamente nel bel mezzo di tutto questo.
Questo è il road tennis.
Questa è Barbados.
Questo è il road tennis.
Questa è Barbados.
Testo: Daphne Ewing-Chow
Fotografia: Aniya Legnaro
Illustrazioni: David Linchen
Pubblicazione: settembre 2020