Lo sport a modo loro: football americano a 6

È il sabato pomeriggio dopo la partita e alcuni giocatori, tra cui Justice, Cristian Ontiveros e Uriel Torres, si ritrovano da Ian. Suo padre sta grigliando su un "disco", la griglia circolare tipica della cucina messicana, e prepara tacos in attesa della partita dei Texas Tech in TV. I ragazzi stanno tra di loro e discutono degli errori commessi la sera prima, di videogiochi, musica e della percezione errata che ha di Marfa chi viene da fuori. "Qui vivono brave persone", afferma Cristian. "C'è di più, oltre all'arte. Ci siamo noi".



Durante gli anni di coach Alferez, la squadra ha segnato il record di vittorie soltanto in un anno. Ma dopo questa stagione, guarda alla prossima con ottimismo. "Abbiamo fatto progressi", afferma l'allenatore. "Siamo stati capaci di segnare punti sul tabellone. Ci siamo dimostrati competitivi".



La squadra è come una famiglia. Le partite degli Shorthorns mantengono vivo lo spirito dei vecchi tempi e avvicinano tutta la città. Inoltre, grazie a giocatori come Tristan e Ian, il football a Marfa continuerà a vivere per un'altra generazione.