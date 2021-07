Lo sport a modo loro: football americano a 6

Arturo Alferez,

"l'Orsacchiotto":

46 anni,

head coach

In vent'anni, Alferez ha ricoperto il ruolo di coach in diversi sport e in numerose scuole texane. I suoi studenti e colleghi lo hanno soprannominato l'Orsacchiotto e lo considerano l'anima degli Shorthorns. "Per me, allenare qui a Marfa è una questione di cuore", afferma lui stesso. Coach Alferez vuole creare nuove tradizioni direttamente connesse al football, come vincere (tanto per cominciare), ma anche non direttamente connesse, come il baile folklórico. È lui stesso a fare da coreografo per le esibizioni di questo ballo della tradizione messicana e incoraggia i suoi giocatori a impararlo. Anche se per scherzo dice spesso di voler andare in pensione, è evidente che punta a dare una svolta al programma. "Lo ripeto continuamente ai miei giocatori: se il loro obiettivo finale non è quello di vincere dell'argenteria, ovvero trofei, anelli, ecc., allora hanno sbagliato squadra", afferma il coach.