Una dieta vegana è sostenibile per i runner?

I ricercatori tedeschi hanno reclutato 76 runner amatoriali, sia maschi che femmine, che si auto-definivano onnivori (che mangiavano, cioè, sia alimenti vegetali che animali), latto-ovo-vegetariani (che consumavano alimenti vegetali, uova e latticini, ma non carne e pesce) o vegani (che non consumavano nessun cibo di origine animale). I soggetti hanno eseguito un test fisico a intensità progressiva su una bike stazionaria per valutare la capacità di potenza massimale, una misura della capacità di sostenere un dato sforzo nel tempo. Dopo un riscaldamento di 6 minuti a una resistenza di 50 watt, equivalente a circa 2/10 dello sforzo massimale, la resistenza è stata aumentata di 16,7 watt al minuto fino a quando il soggetto non era più in grado di pedalare.



Ti stai chiedendo quale gruppo ha fatto registrare la prestazione migliore? Tutti i soggetti sono arrivati a completo esaurimento dopo circa 20 minuti. I ricercatori, infatti, hanno stabilito che non vi era alcuna differenza nella quantità massima di sforzo che onnivori, latto-ovo-vegetariani e vegani erano in grado di sostenere.



"La capacità di prestazione dei runner amatoriali è indipendente dalla dieta, purché sia garantito un adeguato apporto di energia e sostanze nutritive", afferma Josefine Nebl, una delle autrici dello studio e ricercatrice post-dottorato presso l'Institute of Food Science and Human Nutrition alla Leibniz University di Hannover, in Germania.