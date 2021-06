La calciatrice francese Florine Kouessan e il suo club, Witch FC

In che modo il calcio femminile si sta sviluppando in Francia?

Quando ero più giovane, il calcio era senza dubbio considerato uno sport riservato ai maschi. A volte i miei fratelli, quando volevano farmi sentire esclusa, mi prendevano in giro dicendo che volevano giocare solo con altri maschi. Ma con il passare degli anni, ho notato che le donne stanno reclamando il proprio spazio. Dalle serie professionistiche, che sono sempre più seguite, alla Coppa del Mondo femminile disputata in Francia la scorsa estate, fino ai media, che puntano sempre più i riflettori sulle donne. Il calcio femminile, prima sottovalutato, è diventato una realtà consolidata. Ora non è più così strano vederlo in TV o sulle riviste.



Negli ultimi due o tre anni, ho visto cose che non avrei mai immaginato prima. Vengono lanciati spot pubblicitari per il calcio femminile e sono considerati del tutto normali. Sono felice di aver assistito a questa evoluzione, perché mi ha motivato a guardarmi intorno e a cercare una squadra femminile in cui giocare regolarmente. Anche se ho sempre amato il calcio, non avrei mai immaginato di entrare a far parte di una squadra.