Le migliori scarpe da running Nike per i piedi cavi

Forse hai scarpe da running comodissime, ma senti che vorresti di più in termini di velocità, resistenza e recupero. Oppure continui a subire infortuni da usura, anche quando riduci il numero e l'intensità degli allenamenti. In entrambi i casi i fattori in gioco potrebbero essere più d'uno, tra cui le scarpe che indossi, soprattutto se hai l'arco plantare alto.

"Gli archi alti possono creare problemi con running e training", spiega il fisioterapista Jason Kart, titolare dello studio Core Physical Therapy di Chicago. "Il piede svolge due ruoli fondamentali: ammortizza gli urti e funge da leva ossea su cui esercitare pressione. Un arco alto, non scendendo nel modo corretto, non riesce ad assorbire completamente gli urti".

Ciò che accade, invece, è che gli archi e i piedi tendono a inclinarsi verso l'esterno, aggiunge. Questo genera una quantità eccessiva di stress su tutta la struttura di piede, caviglia e polpaccio. Il risultato non è dei migliori, con un maggiore rischio di incidenza per dolori al piede, fratture da sforzo, periostite tibiale e fascite plantare. Correre con scarpe che non supportano correttamente gli archi alti può anche comportare distorsioni della caviglia a causa dell'instabilità dell'articolazione stessa, spiega Kart.

"I problemi possono poi salire fino a raggiungere le ginocchia", aggiunge. "Non è raro avvertire dolore nella parte esterna del ginocchio, a causa di lacerazioni laterali del menisco, problemi alla bandelletta ileotibiale e stiramenti al legamento collaterale laterale, per esempio".

Ciò comporta una modifica della routine di allenamento per evitare infortuni, per esempio riducendo le distanze percorse o modificando l'andatura; Kart aggiunge che anche gli allenamenti di forza per la parte inferiore del corpo sono importanti per sviluppare i muscoli che supportano la stabilità. Per esempio, eseguire sollevamenti sui polpacci, allenarsi a prendere oggetti come asciugamani e matite usando solo le dita dei piedi e dedicarsi a sessioni di flessione e allungamento del piede possono aumentare la forza della caviglia e del polpaccio.

Un'altra strategia importante? Accertarsi di indossare le scarpe giuste.