Nike x Powerbeats Pro 2, i migliori auricolari per ogni allenamento, sono ora disponibili

Rispetto a Powerbeats Pro, la nuova versione è più leggera e la custodia di ricarica è più piccola. Così gli auricolari sono più facili da usare e da portare sempre con te. In più, per la prima volta, Beats unisce il suo iconico marchio e quello di Nike, con il celebre logo "b" che spicca sull'auricolare sinistro e il Nike Swoosh sull'altro. Con un look bicolore Volt e nero opaco, simbolo di prestazioni e all'innovazione, questi auricolari sono anche resistenti all'acqua e al sudore.