Nike Shox Z: stile, comfort e versatilità impressionanti
Novità sui prodotti
Estremamente versatile, Shox Z offre il massimo del comfort in un design elegante e minimalista con un tocco di colore vivace pensato per accompagnarti dal giorno alla notte.
- Nike Shox Z è una scarpa elegante ispirata ai suoi predecessori dei primi anni Duemila, con un nuovo design minimalista e grintoso.
- La calzata più bassa e flessibile di Shox Z rispetto ai precedenti modelli Shox, insieme all'iconica tecnologia Shox, offre comfort per tutto il giorno, mentre il design scolpito e l'aspetto giocoso le donano uno spirito scanzonato.
- L'atleta Nike Aryna Sabalenka ha indossato la silhouette durante la cerimonia di premiazione degli US Open, dove ha conquistato il suo secondo titolo consecutivo.
- Shox Z è stata lanciata per la prima volta in Cina su nike.com e presso rivenditori selezionati. La silhouette sarà lanciata in tutto il mondo tra ottobre e novembre 2025, a seconda del Paese.
Preparati all'impatto: Nike lancia Shox Z. Ultima arrivata della collezione Shox, Shox Z è una scarpa comoda con un look minimalista e un tocco di stile grintoso che non passa inosservato.
Il nuovo modello riesce a "scioccare" proprio come i suoi predecessori, con un nuovo look casual e una calzata confortevole che consente di indossare la scarpa sia di giorno che di notte.
"Con Nike Shox Z volevamo creare un nuovo look da indossare sia per andare a una festa che per fare un giro in città: una scarpa capace di aiutare atleti e atlete a sentirsi a proprio agio e a esprimere il proprio stile in contesti diversi, da quelli informali a quelli un po' più eleganti", afferma Carlos Escobar, lead designer di Shox Z. "Questa silhouette è cool, rilassata, vivace, senza sforzarsi di apparire troppo sportiva o stilosa: un vero must-have per ogni guardaroba".
Perfetta da indossare tutti i giorni, ma con carattere sufficiente per le occasioni speciali: Shox Z è una scarpa davvero versatile.
Come le versioni precedenti, la nuova silhouette ha una forma slanciata e uno stile minimalista e giocoso. L'iconica tecnologia Nike Shox dona alla scarpa altezza e presenza scenica. Il design contemporaneo presenta la grafica "Z" e una finitura elegante.
Tuttavia, rispetto ai modelli precedenti, la scarpa è abbastanza comoda da poter essere indossata tutto il giorno grazie alla calzata più bassa e flessibile. Shox Z è anche estremamente resistente, grazie all'innovativa geometria della suola che offre un'ottima aderenza. Anche se Shox Z sia una scarpa lifestyle sportiva, questa tecnologia le conferisce un leggero vantaggio in termini di prestazioni, ideale per qualsiasi sfida che potresti affrontare durante la giornata. Lo straordinario comfort della scarpa è frutto della tecnologia Nike Shox e della tomaia morbida ed espressiva.
Nike Shox Z sarà disponibile in svariate colorway, di cui sei prossime al lancio. Ogni colorway presenta combinazioni cromatiche che generano un leggero contrasto tra l'innovativa geometria della suola nella parte inferiore della silhouette e il resto della scarpa. Quel tocco di colore extra la rende irresistibile.
Nei prossimi mesi, Shox Z sarà lanciata in diverse colorway, tra cui:
- Una colorway nera con dettagli rossi sulla base e sulla suola (colorway di lancio)
- Una raffinata colorway bianca con dettagli argentati sul tallone e un logo Nike Swoosh argentato, disponibile per l'estate 2026
- Una colorway neutra e più sobria con un tocco di nero e dettagli chiari
- Una seducente colorway marrone cioccolato con tocchi di rosa
- Una colorway verde neon con dettagli neri all-over che si estendono fino ai lacci e al logo
- La colorway Team Red con dettagli neri
"Con Shox Z mi sento invincibile e alla moda", afferma l'atleta Nike Aryna Sabalenka. "Fuori dal campo, mi piace abbinare capi più raffinati nel mio guardaroba. Shox Z valorizza i miei outfit e sta bene con tutto".
Nike Shox Z è stata lanciata per la prima volta in Cina su nike.com e presso rivenditori selezionati. Sarà disponibile in tutto il mondo tra ottobre e novembre 2025, a seconda del Paese.