Nike Shox Z: stile, comfort e versatilità impressionanti

Tuttavia, rispetto ai modelli precedenti, la scarpa è abbastanza comoda da poter essere indossata tutto il giorno grazie alla calzata più bassa e flessibile. Shox Z è anche estremamente resistente, grazie all'innovativa geometria della suola che offre un'ottima aderenza. Anche se Shox Z sia una scarpa lifestyle sportiva, questa tecnologia le conferisce un leggero vantaggio in termini di prestazioni, ideale per qualsiasi sfida che potresti affrontare durante la giornata. Lo straordinario comfort della scarpa è frutto della tecnologia Nike Shox e della tomaia morbida ed espressiva.

Nike Shox Z sarà disponibile in svariate colorway, di cui sei prossime al lancio. Ogni colorway presenta combinazioni cromatiche che generano un leggero contrasto tra l'innovativa geometria della suola nella parte inferiore della silhouette e il resto della scarpa. Quel tocco di colore extra la rende irresistibile.

Nei prossimi mesi, Shox Z sarà lanciata in diverse colorway, tra cui:

Una colorway nera con dettagli rossi sulla base e sulla suola (colorway di lancio)

Una raffinata colorway bianca con dettagli argentati sul tallone e un logo Nike Swoosh argentato, disponibile per l'estate 2026

Una colorway neutra e più sobria con un tocco di nero e dettagli chiari

Una seducente colorway marrone cioccolato con tocchi di rosa

Una colorway verde neon con dettagli neri all-over che si estendono fino ai lacci e al logo

La colorway Team Red con dettagli neri

"Con Shox Z mi sento invincibile e alla moda", afferma l'atleta Nike Aryna Sabalenka. "Fuori dal campo, mi piace abbinare capi più raffinati nel mio guardaroba. Shox Z valorizza i miei outfit e sta bene con tutto".

Nike Shox Z è stata lanciata per la prima volta in Cina su nike.com e presso rivenditori selezionati. Sarà disponibile in tutto il mondo tra ottobre e novembre 2025, a seconda del Paese.