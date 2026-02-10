Nike e Nigo fondono lo spirito dell'Homecoming dei college americani e cultura pop nella nuova versione di Air Force 3

Oltre alle influenze che hanno contribuito a nutrire la sua visione creativa per la collezione Nike x Nigo, ha tratto ispirazione anche dalla sua visita al quartier generale di Nike, dove "gli archivi, il laboratorio e il team che lavora lì hanno fornito spunti preziosi", afferma Nigo. "Tutto quello che ho visto ha influito molto sul progetto".

Anche se questa collezione sta volgendo al termine, i fan dell'artista possono aspettarsi ulteriori collaborazioni tra Nike e Nigo. "È solo l'inizio di un viaggio lungo ed entusiasmante", afferma lo stilista.

I nuovi modelli di scarpe e abbigliamento Nike x Nigo sono disponibili in Midnight Navy e Forest Green su humanmade.jp a partire dal 31 gennaio 2026, mentre la colorway Midnight Navy e la giacca arrivano su SNKRS e presso rivenditori partner Nike selezionati il 6 febbraio.