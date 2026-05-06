Nike Mad 90 Pack: interpretazioni futuristiche di Air Max che rendono omaggio al passato del calcio

Air Max 90 Hypervenom: Air Max 90 Hypervenom prende spunto dal modello Hypervenom originale, l'iconica scarpa Nike lanciata nel 2013 per i giocatori e le giocatrici che volevano dettare legge in campo. La nuova silhouette trae ispirazione sia dalla scarpa da calcio Hypervenom originale sia da Air Max 90, con un grintoso design arancione e nero caratterizzato da una texture a nido d'ape all-over e da una grafica arancione a forma di scheletro che risalta sul nero, come nel modello originale.

Ispirazione per l'abbigliamento coordinato: Air Max 90 Hypervenom si abbina a capi dal design che richiama Los Angeles, una città caratterizzata dall'espressione di sé, dalla grinta e dalla forza della comunità.

Air Max 90 Mercurial: Air Max 90 Mercurial si ispira a Mercurial Vapor 2002, la classica scarpa da calcio che ha rivoluzionato il modo in cui giocatori e tifosi concepiscono la velocità in questo sport. La silhouette Air Max 90 rivisitata presenta linee fluide e colori cangianti simili a quelli del modello Mercurial originale. Lo Swoosh bianco risalta sulla scarpa nera, mentre la linguetta tipica da scarpa da calcio richiama il modello originale. Inoltre, i dettagli verde militare della scarpa da calcio originale sono visibili all'interno dell'unità Air. A differenza del modello da calcio a cui si ispira, questa versione presenta discreti dettagli arancioni.

Ispirazione per l'abbigliamento coordinato: lo sportswear coordinato celebra l'ascesa della cultura coreana in tutto il mondo.

Air Max 90 Total Laser 90: Air Max 90 Total Laser 90 si ispira a Total 90 Laser, una scarpa da calcio classica che incarnava lo stile di gioco di molti dei migliori calciatori degli anni Duemila. Con il suo giallo brillante, i dettagli neri e lo Swoosh nero, Air Max Laser 90 ricorda molto i precedenti modelli di scarpe da calcio della linea Air Max. Anche altri elementi richiamano il modello originale, come l'iconica grafica con scheletro, visibile nella versione Air Max attraverso il battistrada in gomma trasparente. La parte anteriore della tomaia di questa nuova edizione esclusiva è interamente nera, proprio come l'iconica scarpa da calcio a cui rende omaggio, con un design a punta abbassata molto simile a quello del modello originale. Al posto del classico badge Nike Air sul tallone, il branding Total 90 è nero. Inoltre, un dettaglio rosso dietro la linguetta sostituisce le fodere interne rosse originali come elemento di collegamento.

Ispirazione per l'abbigliamento coordinato: il giallo è un colore predominante anche nei capi della linea Total 90, che richiamano le divise da calcio Nike dei primi anni Duemila, grazie alle quali la cultura calcistica inglese si è diffusa in tutto il mondo.

Air Max 90 Tiempo: Air Max 90 Tiempo ripropone l'energia di Nike Tiempo 2005. Questa moderna interpretazione di Air Max 90 presenta la pelle di prima qualità, le cuciture, la trapuntatura a rombi e la fodera del collare caratteristiche della Tiempo originale, con un design contemporaneo che le dona un'aria ribelle. La versione Air Max è nera con lo Swoosh bianco, come il modello originale, e presenta dettagli verdi che aggiungono un tocco di colore.

Ispirazione per l'abbigliamento coordinato: i capi sportswear coordinati della linea Tiempo rendono omaggio alla cultura calcistica con un tocco punk rock cinese.