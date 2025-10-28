Nike x Jacquemus presenta la suola con motivo waffle nel restyling della scarpa Moon

Questa suola divenne un prototipo per le scarpe da running indossate ai Trials olimpici statunitensi nel 1972. Si guadagnarono il nome di "Moon Shoes" (scarpe lunari) per le impronte simili a crateri che lasciavano sul terreno. Nel 1975, la nuova suola venne montata sulla Waffle Trainer, il primo grande successo di Nike.

Jacquemus ha deciso di aggiornare la Moon Shoe senza stravolgerne il concept originale. Naturalmente, la nuova Nike x Jacquemus Moon Shoe mantiene la suola con motivo waffle. La suola Nike Grind è realizzata con materiali di produzione riciclati e scarpe dismesse.

Con la silhouette, Jacquemus ha davvero lasciato il segno: è elegante, bassa, a forma di siluro. La tomaia in nylon presenta arricciature, uno Swoosh in pelle e un controtacco. La linguetta, il tallone e il sottopiede riportano il logo Jacquemus. Sono disponibili tre colorway: Alabaster (bianco e nero), Off Noir (nero e bianco) e University Red (rosso e bianco).

La nuova scarpa ha debuttato alla sfilata di Jacquemus a Parigi per la primavera 2025. È disponibile su Jacquemus.com dal 29 settembre 2025; su SNKRS e presso punti vendita Nike selezionati dal 6 ottobre 2025.