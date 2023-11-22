Nike esplora per la prima volta il design circolare con la scarpa ISPA Link Axis

Nike sperimenta per la prima volta il design circolare con la scarpa ISPA Link Axis
Novità sui prodotti
Ogni parte della scarpa può essere riciclata ed è realizzata con il minor numero possibile di materiali.
- Nike apre la strada al design circolare della scarpa con il modello inaugurale ISPA Link Axis.
- Realizzata con il minor numero possibile di materiali, e senza colla, ogni parte della scarpa può essere riciclata.
- Per l'azienda, questo modello segna la prima tappa nell'impiego del design circolare, un approccio a ciclo chiuso alla progettazione che porta all'azzeramento degli sprechi.
Nike ha lanciato la scarpa ISPA Link Axis, primo frutto della visione circolare del design adottata dall'azienda e basata su un sistema a ciclo chiuso che azzera gli sprechi. Con l'obiettivo di proteggere il pianeta e il futuro dello sport, Nike ha studiato un modo per produrre una scarpa interamente riciclabile. Il risultato è il modello ISPA Link Axis.
Realizzata con il minor numero possibile di materiali e nessun tipo di colla, ISPA Link Axis "ha una tomaia Flyknit in poliestere riciclato al 100%, progettata con precisione per adattarsi perfettamente alla suola, e la sua struttura in TPU riciclato al 100% è stata ottenuta utilizzando materiale di scarto degli airbag", ha dichiarato l'azienda in un comunicato stampa.
Basata su uno dei principi più innovativi del design circolare, il "disassemblaggio", la progettazione di ISPA mira alla realizzazione di una scarpa costituita da parti interamente separabili e riciclabili. "La creazione di una scarpa che può essere disassemblata consente di ridurre l'impronta di carbonio del prodotto e apre nuove possibilità per il suo ciclo di vita", si legge sullo stesso comunicato stampa. Puntando a un prodotto interamente riciclabile, il team ha focalizzato l'attenzione sulla possibilità di disassemblare la scarpa e riciclarne ogni componente. Nel modello ISPA Link Axis, questo obiettivo è stato centrato.
Disponibile dal 12 settembre nella colorway Total Orange e Sonic Yellow, ISPA Link Axis è su SNKRS. Qui puoi trovare ulteriori dettagli sull'iniziativa ISPA.