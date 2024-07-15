Con G.T. Cut 3 Nike porta nel basket l'innovativa tecnologia della schiuma ZoomX

Nike porta l'innovativa tecnologia della schiuma ZoomX sui campi da basket con G.T. Cut 3
Novità sui prodotti
Scopri cosa rende G.T. Cut 3 una scarpa da basket senza eguali.
- G.T. Cut 3 è la prima scarpa da basket Nike a sfoggiare un'intersuola in schiuma ZoomX, nata per aiutarti a separarti dalla difesa avversaria al massimo della velocità.
- La tomaia in tessuto leggero rinforzata dalla tecnologia Flywire contribuisce a darti maggiore stabilità avvolgendo l'area dell'avampiede.
- Quest'ultima versione della serie segna l'introduzione di un modello a un prezzo più basso, G.T. Cut Academy, e di una linea dedicata per bambini e ragazzi.
La nuova G.T. Cut 3 Nike è una superstar delle sneakers da basket, ideata specificamente per darti reattività e trazione ineguagliabili. Inoltre, è dotata di un'ammortizzazione di livello superiore per aiutarti a eludere la difesa avversaria a tutta velocità. E il merito è tutto dell'intersuola in schiuma ZoomX, una caratteristica mai vista prima in una scarpa da basket Nike.
Questa scarpa è la terza edizione della linea G.T., che sta per “Greater Than”, lanciata nel 2021. La serie Greater Than offre scarpe da basket pensate per un aspetto specifico del gioco. Sebbene tutte le scarpe della linea G.T. ti permettano di correre, tagliare e saltare, ogni modello aiuta a innalzare il tuo livello di gioco dove più serve.
Per integrare la schiuma ZoomX in una sneaker da basket, G.T. Cut 3 doveva unire la reattività della schiuma a un'aderenza al suolo impareggiabile. Ed è così che è nata una sneaker più leggera e reattiva rispetto ai modelli precedenti, G.T. Cut 2 e Air Zoom G.T. Cut.
Quando devi sprigionare tutta la tua velocità in campo, hai bisogno di una scarpa tanto potente quanto stabile. La tomaia in tessuto leggero è rinforzata con tecnologia Flywire per darti il massimo della stabilità nell'area dell'avampiede. Inoltre, G.T. Cut 3 integra un componente laterale in TPU ed è dotata di una suola con pod di trazione modificati a spina di pesce. Questo motivo è stato sviluppato e realizzato con mappatura della pressione per darti trazione dove serve.
Jewell Loyd, guardia delle Seattle Storm, conferma quanto questa scarpa contribuisca a darle una marcia in più in campo. "G.T. Cut 3 migliora la mia capacità di stopparmi all'istante e compiere quel primo rapidissimo passo che contraddistingue il mio stile", afferma Loyd. "Non sono la più alta, ma la mia abilità di arrivare prima della difesa mi permette di tirare quando voglio e dribblare quando ne ho bisogno, e questo mi aiuta a elevare il mio livello di gioco".
Nella fase di sviluppo di questo nuovo modello di G.T. Cut, i designer hanno pensato anche all'inclusività, e per la prima volta Nike ha creato un modello G.T. dal costo più accessibile. Proprio come G.T. Cut 3, anche G.T. Cut Academy è una scarpa ad alte prestazioni che mira a offrire stile, comfort e trazione. La scarpa è dotata di un'unità Zoom Air nell'avampiede, schiuma Renew e un motivo classico a spina di pesce per darti trazione e permetterti di giocare su un'ampia varietà di superfici.
G.T. Cut 3 è disponibile sia per i più grandi che per i più piccoli. Progettati con caratteristiche simili a quelle della scarpa G.T. Cut 3 da adulti, i modelli per bambini e ragazzi sfoggiano un'intersuola Cushlon e un motivo di trazione a spina di pesce dallo stile moderno. Nascono per aiutare i giovani appassionati di basket a sentirsi sicuri e a proprio agio mentre sfrecciano a canestro.
Presentati per la prima volta nel novembre 2023, questi modelli Greater Than hanno fatto il proprio debutto a gennaio 2024 e sono disponibili su Nike.com e presso rivenditori selezionati.
Domande frequenti
Per cosa sta la sigla G.T.?
"G.T." sta per "Greater Than", una linea di sneakers da basket che Nike ha lanciato nel 2021 con tre modelli: Air Zoom G.T. Cut, Air Zoom G.T. Run e Air Zoom G.T. Jump. Questa linea punta a offrire scarpe da basket dedicate a un aspetto specifico del gioco, dai tagli ai salti, per permetterti di sprigionare tutta la tua potenza dove serve.
Che tipo di sneaker è il modello G.T. Cut 3?
G.T. Cut 3 è l'ultima versione della linea Greater Than di Nike. Il punto di forza di questa scarpa è l'intersuola in schiuma ZoomX, ideata per aiutarti a eludere la difesa avversaria al massimo della velocità. Questa tecnologia era già stata utilizzata in scarpe Nike destinate ad altri sport, come la corsa. Tuttavia, G.T. Cut 3 è la prima sneaker da basket del marchio a sfoggiare un'intersuola in schiuma ZoomX.
La calzata di G.T. Cut 3 corrisponde alla misura indicata?
Sì, il modello G.T. Cut 3 calza giusto. Questa scarpa unisex è disponibile nelle misure intere e intermedie da uomo e da donna da 36 a 52.5.
Quanto costa il modello G.T. Cut 3?
G.T. Cut 3 costa 190 $.
Quanto costa invece il modello G.T. Cut Academy?
Il prezzo di vendita di G.T. Cut Academy è 95 $.
Quanto costa il modello G.T. Cut 3 per bambini e ragazzi?
Il prezzo di questo modello varia da 65 $ (per bambini) a 105 $ (per ragazzi).
In quali colorazioni è disponibile G.T. Cut 3?
G.T. Cut 3 è disponibile in quattro diverse colorazioni: Summit White/Picante Red/Football Grey/Argento metallizzato, Nero/Vintage Green/Bicoastal/Malachite, Bianco/Argento metallizzato/Sail/Midnight Navy e Light Bone/Vapor Green/Cargo Khaki/Sail.
Testo di Erica Brooke Gordon