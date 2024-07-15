Con G.T. Cut 3 Nike porta nel basket l'innovativa tecnologia della schiuma ZoomX

Nella fase di sviluppo di questo nuovo modello di G.T. Cut, i designer hanno pensato anche all'inclusività, e per la prima volta Nike ha creato un modello G.T. dal costo più accessibile. Proprio come G.T. Cut 3, anche G.T. Cut Academy è una scarpa ad alte prestazioni che mira a offrire stile, comfort e trazione. La scarpa è dotata di un'unità Zoom Air nell'avampiede, schiuma Renew e un motivo classico a spina di pesce per darti trazione e permetterti di giocare su un'ampia varietà di superfici.

G.T. Cut 3 è disponibile sia per i più grandi che per i più piccoli. Progettati con caratteristiche simili a quelle della scarpa G.T. Cut 3 da adulti, i modelli per bambini e ragazzi sfoggiano un'intersuola Cushlon e un motivo di trazione a spina di pesce dallo stile moderno. Nascono per aiutare i giovani appassionati di basket a sentirsi sicuri e a proprio agio mentre sfrecciano a canestro.

Presentati per la prima volta nel novembre 2023, questi modelli Greater Than hanno fatto il proprio debutto a gennaio 2024 e sono disponibili su Nike.com e presso rivenditori selezionati.