Tutto quello che devi sapere sull'iconica Air Jordan XXXVI

Le Jordan XXXVI hanno fatto il loro debutto nel 2021 e hanno subito conquistato il centro dell'attenzione per la loro leggerezza. La scarpa ha una tomaia in jacquard a trama di Leno, una trama leggermente aperta abbastanza resistente da modellarsi al piede e, allo stesso tempo, fornire il supporto necessario. La tomaia è talmente traspirante che puoi persino vedere la luce che la attraversa. Un'unità Zoom Air Strobel a tutta lunghezza si trova direttamente sotto il piede, per minimizzare il peso. Il sottopiede della scarpa perforato riduce ulteriormente il peso e mette il piede a stretto contatto con l'unità Zoom Air Strobel.

Questa sneaker offre anche un'unità Zoom Air sotto l'avampiede per una maggiore reattività nei movimenti sia in campo che sul marciapiede.