Tutto quello che devi sapere sull'iconica Air Jordan XXXVI
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Scopri i dettagli sul lancio del 2021 della inimitabile linea Nike Air Jordan.
Poche scarpe sono state venerate come le Nike Air Jordan. Queste iconiche sneaker hanno visto un'evoluzione di modelli diversi, che ci hanno tutti appassionato per il loro stile unico. Le Air Jordan XXXVI sono uno dei modelli che amiamo di più. Queste scarpe incarnano il look delle classiche Air Jordan, ma regalano una sensazione di leggerezza e dei tocchi di modernità rispetto alle versioni precedenti.
Con tutto lo scalpore generato dalle Jordan XXXVI, viene naturale porsi delle domande. Ecco la storia di questa scarpa.
Quando sono state lanciate le Jordan XXXVI?
Le Jordan XXXVI hanno fatto il loro debutto nel 2021 e hanno subito conquistato il centro dell'attenzione per la loro leggerezza. La scarpa ha una tomaia in jacquard a trama di Leno, una trama leggermente aperta abbastanza resistente da modellarsi al piede e, allo stesso tempo, fornire il supporto necessario. La tomaia è talmente traspirante che puoi persino vedere la luce che la attraversa. Un'unità Zoom Air Strobel a tutta lunghezza si trova direttamente sotto il piede, per minimizzare il peso. Il sottopiede della scarpa perforato riduce ulteriormente il peso e mette il piede a stretto contatto con l'unità Zoom Air Strobel.
Questa sneaker offre anche un'unità Zoom Air sotto l'avampiede per una maggiore reattività nei movimenti sia in campo che sul marciapiede.
Qual è il prezzo retail delle Jordan XXXVI?
Il prezzo retail delle Air Jordan XXXVI SE "Glory" è di 185 $, ma, al momento, si possono trovare in rivendita a un prezzo molto più alto.
Sono meglio le Jordan XXXVI alte o basse?
Dipende dalle esigenze che hai. Le Jordan XXXVI sono disponibili in due versioni: a taglio basso o alto. Entrambe ne esaltano il design unico per il look e la calzata, con gli Airbag Zoom Air chiusi e un piatto suola coperto. Inoltre, entrambi gli stili sono progettati per offrirti la massima leggerezza e presentano elementi di comfort integrati, come la linguetta flessibile con l'imbottitura che riduce la pressione sulla caviglia e il piede dai lacci.
Le Jordan XXXVI alte sono l'ideale per una maggiore copertura attorno alla caviglia, mentre la versione a taglio basso è una scarpa più leggera per la massima libertà di movimento.
Testo di Korin Miller