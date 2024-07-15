Il prossimo passo nell'innovazione del basket: Air Zoom G.T. Cut 2

Il prossimo salto verso l'innovazione del basket: Air Zoom G.T. Cut 2
Novità sui prodotti
Con il suo design e la sua tecnologia all'avanguardia, Air Zoom G.T. Cut 2 di Nike ridefinisce il significato di agilità sul campo da basket.
In linea con la cultura dell'innovazione di Nike, Air Zoom G.T. Cut 2 ha fatto il suo debutto nell'autunno 2022 per permettere ai cestisti di innalzare il proprio livello di gioco con una scarpa tecnicamente avanzata.
Con il nuovo e rivoluzionario motivo di trazione che ti aiuta nei tagli precisi e fulminei, questo modello è la dimostrazione di quanto Nike non smetta mai di aiutare gli atleti a dare il massimo.
"Le risorse d'eccellenza del Nike Sport Research Lab ci consentono di ottenere nuove indicazioni sul gioco e di cogliere ogni minima sfumatura legata alla prestazione atletica", afferma Ross Klein, Sr. Creative Director di Nike Performance Footwear.
"È per questo che siamo in grado di progettare scarpe Nike sempre migliori, da basket o per qualsiasi altro sport. La linea G.T. è un invito a sognare e fissare nuovi orizzonti per il potenziale umano", continua Klein.
Prima domanda: per cosa sta la sigla G.T.?
Nel nome Air Zoom G.T. Cut, G.T. sta per "Greater Than", in onore della filosofia Nike di miglioramento costante per puntare sempre più in alto in termini di potenziale atletico. Questa linea è un chiaro messaggio di quanto il marchio creda fortemente nel connubio tra innovazione e tecnologia dello sport.
Che tipo di scarpa è Zoom G.T. Cut 2?
Questo modello è un vero concentrato di tecnologia, che mira a darti maggiore agilità e rapidità sul campo da gioco. Nasce per aiutare chi crea e chiude lo spazio in modo fulmineo a compromettere l'equilibrio della difesa avversaria. La sua inedita suola in gomma mista sfoggia un motivo di trazione lamellare a intagli profondi. La forza che eserciti a ogni passo fa separare gli intagli che ritornano in posizione quando sollevi il piede. Questo movimento contribuisce ad aumentare l'aderenza al campo nei cambi di direzione repentini. Il design scanalato si ripropone anche sull'area dell'avampiede.
"La linea G.T. si distacca completamente dalle correnti di pensiero tradizionali", afferma Klein. "Il motivo della trazione è uno degli elementi ottenuti grazie a una microanalisi condotta dal Nike Sport Research Lab a seguito di uno studio del rapporto tra superficie di gioco e scarpa. L'esclusiva innovazione concepita dai nostri team offre all'atleta in campo l'attrito ideale per tagli più rapidi, rotazioni più veloci e un gioco di gambe più preciso".
G.T. Cut 2 è meglio del modello 1?
Senza ombra di dubbio. La nuova versione sfrutta i punti di forza di quella precedente, con l'aggiunta di miglioramenti significativi che si basano sui riscontri degli atleti. La raffinata forma del tallone offre una calzata più stabile, mentre l'intersuola scolpita alleggerisce la scarpa senza compromettere le prestazioni. L'unità Zoom Air nel tallone, ispirata dalle informazioni fornite dai giocatori, e il sottopiede integrato in schiuma React, riconfermano quanto Nike sappia sempre ascoltare ed evolvere.
La calzata di Air Zoom G.T. Cut 2 corrisponde alla misura indicata?
Questo modello calza un po' piccolo. Per non sbagliare, ti consigliamo di ordinare mezza misura in più.
Air Zoom G.T. Cut 2 è disponibile in due colorazioni da uomo e due da donna, al prezzo di 170 $ su nike.com e presso rivenditori selezionati.
Testo di Laura Lajiness Kaupke