La scarpa Tatum 2 celebra l'incredibile stile di gioco di Jayson Tatum

Chi si lascia conquistare dall'incredibile stile di gioco di Jayson Tatum, ha un motivo in più per entusiasmarsi. La scarpa da basket Tatum 2 riprende la silhouette leggera di Tatum 1, con l'aggiunta di caratteristiche migliorate e nuovi grintosi design.

"Per me, questa seconda scarpa rappresenta un'evoluzione e rispecchia la mia crescita come giocatore", spiega Tatum, riferendosi al design di Tatum 2.

Ispirato all'energia e alla passione con cui il brand Jordan si dedica alla progettazione delle scarpe da basket, il design della scarpa si adatta allo stile di gioco della superstar del parquet e alle esigenze di chi punta a eccellere in campo, proprio come lui. La resistenza di Tatum in campo e la sua costanza da giocatore di alto livello sono stati due elementi fondamentali nella creazione della scarpa, in particolare, dell'unità integrata a tutta lunghezza Nike Air Strobel, che aiuta a ridurre al minimo gli impatti.

Tatum 2 non solo riflette la fiducia in sé stesso e l'incredibile stile di gioco di Tatum, ma anche il suo senso dello stile unico. "Ci siamo ispirati alla calma mostrata da Jayson nei momenti critici e abbiamo cercato di dare forma a quella serenità per offrirla a chiunque indossi Tatum 2", afferma Bryant Klug, Expert Footwear Designer del brand Jordan.

La seconda scarpa esclusiva di Tatum si caratterizza per la sua leggerezza, un elemento che rende unica la linea Tatum da sempre. La tomaia è realizzata con grandi pod in schiuma e tessuto, posizionati in punti strategici intorno alle parti del piede che sono soggette a maggiore pressione sul parquet. L'alta struttura in schiuma attorno ai pod aiuta a offrire una calzata stabile durante i movimenti multidirezionali, senza limitare la mobilità, né sacrificare il comfort. La suola leggera, con motivo di trazione a spina di pesce modificato, dona una copertura extra dove serve di più.

Il design della scarpa è stato ideato unendo estetica e funzionalità. I pod grandi in schiuma e i colori accattivanti creano un mix che richiama lo spirito grintoso e giocoso delle scarpe da basket degli anni Novanta. Sul retro della scarpa spiccano il logo e il numero di Tatum, insieme ad alcune espressioni che hanno un significato particolare per lui e rivelano la fiducia che nutre per sé stesso e la dedizione per la sua famiglia ("Find a Way" e "Like Father, Like Son").

Le cinque colorway, che includono "Denim" (realizzata con materiali dal design sostenibile), "Sidewalk Chalk", "Vortex", "Legacy" e "Momma's Boy", sono disponibili nelle misure intere e nelle mezze misure da uomo e da donna. Ogni colorway sfoggia un design dal look grintoso in nuance neon o pastello e rappresenta un aspetto unico dello stile di gioco, della vita personale o della personalità di Tatum. Ad esempio, la colorway "Vortex" celebra la sua capacità di mantenere la calma anche nei momenti più critici, mentre "Momma's Boy", caratterizzata dal colore e dal fiore preferiti della madre di Tatum, rende omaggio al forte legame che li unisce.

Le colorway "Vortex", "Sidewalk Chalk" e "Legacy" di Tatum 2 sono disponibili anche nelle misure per ragazzo e ragazza, mentre "Vortex" solo nelle misure per bambini, bambine, bebè, bimbo e bimba. Proprio come il design della versione originale, anche quello di Tatum 2 per bambini consente di indossare e sfilare la scarpa in tutta semplicità e senza alcuno sforzo, grazie all'elemento pieghevole nel tallone. Del resto, uno stile di gioco incredibile come quello di Tatum richiede linee di design incredibili!

Lanciata per la prima volta a marzo 2024 nella colorway "Momma's Boy", Tatum 2 è disponibile online su Nike.com e presso rivenditori selezionati.