Jordan Heir Series celebra l'eccellenza nel basket femminile

Le donne hanno cambiato il basket. "Stiamo assistendo a una fase di trasformazione cruciale nello sport, soprattutto nel panorama femminile", ha affermato Rhyne Howard, guardia delle Atlanta Dream e atleta del brand Jordan. È giusto, quindi, che il brand Jordan si impegni a rendere omaggio alle cestiste e a creare prodotti per loro.

Nel 1998, il brand Jordan ha lanciato la sua prima scarpa da basket creata per le donne, Air Jordan OG. Da allora, il marchio ha realizzato scarpe per atlete professioniste come l'ex cestista delle Minnesota Lynx, Maya Moore, e la guardia delle Los Angeles Sparks, Kia Nurse, oltre a lanciare Air Jordan 37 e 38. Inoltre, diverse atlete della Jordan Family hanno giocato indossando i modelli Player Edition di Air Jordan, Tatum 2 e Luka 3.