La collezione di scarpe e abbigliamento Ja 2 è pensata per potenziare lo stile di gioco sul parquet

La collezione di scarpe e abbigliamento Ja 2 inaugura una nuova era di stile, non solo sul parquet
Novità sui prodotti
Scopri i dettagli sul lancio di Ja 2, firmato Nike.
Con la sua dinamicità, il suo ritmo e l'energia incontenibile, Ja Morant non riflette solo l'evoluzione del basket come sport, ma anche come cultura.
La scarpa esclusiva e la collezione di abbigliamento Ja 2 superano i limiti dell'espressione personale e offrono alti livelli di elasticità, supporto e reattività a ogni atleta professionista e a chi gioca a basket solo occasionalmente. Con l'incredibile energia e lo stile che esprime sul parquet, Morant ha un impatto significativo sulla cultura del basket giovanile. Grazie alla funzionalità e allo stile ispirato a tutte le persone che giocano a basket, sia a livello professionistico che per puro divertimento, la Ja 2 è una sintesi perfetta di questa energia .
Il team di design di Nike ha lavorato insieme a Ja per creare una scarpa, la Ja 2; che supporta e migliora il suo livello di gioco e quello di chiunque la indossi. Essere testimonial Nike significa essere più di un semplice sponsor: significa anche prendere parte attivamente al processo di design. Primo atleta di Nike Basketball della generazione Z, Morant apporta il suo punto di vista esclusivo al processo creativo. Sulla scia del successo della prima scarpa firmata Morant, Ja 2 riflette questo rapporto fondamentale, promuovendo una cultura dell'innovazione e dell'appartenenza nell'ambito dello sport, che offre a ogni atleta l'opportunità di affermarsi.
Veloce, abile a smarcarsi e con uno stacco formidabile: nel suo ruolo di guardia Ja ha bisogno di una scarpa con cui mantenere il controllo e sentirsi protetto in ogni momento.
"Da Ja 1 a Ja 2, gli elementi essenziali restano invariati. La finalità non cambia", afferma Morant. "Si tratta di offrire comfort, maggiore elasticità e un nuovo punto di vista ai miei fan. Sono le colorway della mia scarpa a svelarlo".
Ja 2 è progettata in modo da ottimizzare elasticità, velocità e stabilità durante il gioco, mantenendo lo stile in primo piano. Prendendo spunto da Ja 1, l'imbottitura aggiuntiva alla caviglia e la fodera del collare waterfall donano alla scarpa un nuovo livello di comfort, senza sacrificare lo stile esclusivo di Ja Morant.
L'inserto sagomato nell'area mediale offre stabilità al piede durante i movimenti, mentre l'intersuola ammortizzata e l'unità Nike Air Zoom sull'avampiede aggiungono reattività extra durante le azioni di gioco veloci. Il motivo di trazione sulla suola, che richiama gli pneumatici dei semirimorchi con cui Ja si allenava da bambino in cortile, dona un'aderenza sotto il piede che consente di muoversi con rapidità.
Avvalendosi dell'esclusivo accesso di Nike a suggerimenti di atleti e strumenti digitali, il team di design e Morant hanno deciso di unire una cavigliera dinamica e una protezione laterale. Questa soluzione, progettata per offrire protezione e stabilità, consente di effettuare cambi di direzione o stacchi sul parquet in tutta sicurezza. Per la traspirabilità, è stato invece utilizzato mesh balistico sulla tomaia.
"In Nike Basketball, collaboriamo con i migliori atleti al mondo, per aiutarli a fare ancora meglio in campo e offrire loro un'occasione per raccontarsi. Siamo entusiasti che Ja 2 sia indossata in tutto il mondo e che la crescita e lo stile di gioco elettrizzante di Morant continuino a essere fonte di ispirazione", afferma Josh Wachtel, VP/GM, Global Men's Basketball. E aggiunge: "Ja 2 offre a ogni cestista tutto ciò di cui ha bisogno. È una scarpa elastica, regala velocità e stabilità, sfoggia un look fantastico ed è disponibile in versione Kids per la nuova generazione".
Durante tutto il processo, Morant ha adottato un approccio pratico al design, includendo alcuni elementi, come le vivaci colorway di Ja 2. Per il lancio iniziale, la scarpa Ja 2 debutterà in "Purple Sky", una colorway viola ispirata all'incanto del cielo dopo il tramonto, ipnotico come le azioni spettacolari di Ja sul parquet. Durante la stagione autunnale verranno lanciate altre colorway, tutte ispirate al gioco esplosivo e allo stile personale di Ja. Il marchio esclusivo di Morant apparirà sia sulla linguetta sotto l'allacciatura che sulla linguetta sul tallone.
La sneaker rinnovata e la collezione di abbigliamento Ja 2 portano lo stile dell'atleta fuori dal parquet. E lo fanno sfoggiando stampe artistiche e grafiche che esprimono l’estetica personale di Ja e il forte legame con il basket e la cultura giovanile.
La collezione di abbigliamento, che comprende felpa con cappuccio, pantaloni jogger, shorts e t-shirt a manica corta e lunga, unisce la funzionalità di una divisa da giorno della gara al comfort di un outfit per il tempo libero. Le stampe artistiche, la zip a vista e la palette di colori d'impatto richiamano lo stile espressivo di Ja e il suo legame con la cultura giovanile.
Ja 2 è stata lanciata su SNKRS e in mercati selezionati il 26 settembre 2024. La scarpa e la collezione di abbigliamento sono disponibili in alcuni Paesi su nike.com e presso rivenditori selezionati dall'8 ottobre.