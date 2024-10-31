La collezione di scarpe e abbigliamento Ja 2 è pensata per potenziare lo stile di gioco sul parquet

Durante tutto il processo, Morant ha adottato un approccio pratico al design, includendo alcuni elementi, come le vivaci colorway di Ja 2. Per il lancio iniziale, la scarpa Ja 2 debutterà in "Purple Sky", una colorway viola ispirata all'incanto del cielo dopo il tramonto, ipnotico come le azioni spettacolari di Ja sul parquet. Durante la stagione autunnale verranno lanciate altre colorway, tutte ispirate al gioco esplosivo e allo stile personale di Ja. Il marchio esclusivo di Morant apparirà sia sulla linguetta sotto l'allacciatura che sulla linguetta sul tallone.

La sneaker rinnovata e la collezione di abbigliamento Ja 2 portano lo stile dell'atleta fuori dal parquet. E lo fanno sfoggiando stampe artistiche e grafiche che esprimono l’estetica personale di Ja e il forte legame con il basket e la cultura giovanile.

La collezione di abbigliamento, che comprende felpa con cappuccio, pantaloni jogger, shorts e t-shirt a manica corta e lunga, unisce la funzionalità di una divisa da giorno della gara al comfort di un outfit per il tempo libero. Le stampe artistiche, la zip a vista e la palette di colori d'impatto richiamano lo stile espressivo di Ja e il suo legame con la cultura giovanile.

Ja 2 è stata lanciata su SNKRS e in mercati selezionati il 26 settembre 2024. La scarpa e la collezione di abbigliamento sono disponibili in alcuni Paesi su nike.com e presso rivenditori selezionati dall'8 ottobre.