Wang Qing è la B-girl con movenze da fiaba

Wang Qing è ora un modello di riferimento per altre giovani b-girl cinesi, molte delle quali la contattano per chiederle consigli. Il principale? Balla per esprimere la tua personalità. Le piace pensare alla breakdance come un modo per creare arte al di fuori dei soliti canoni. Si definisce una studentessa tranquilla e laboriosa, e sostiene che la breakdance la aiuti a mostrare il suo vivace mondo interiore. "Ora che ci penso, forse non ero così introversa da bambina, lo sembravo soltanto, e la breakdance mi ha dato un modo per esprimere veramente me stessa".



Nel 2019 Wang Qing è stata invitata alla guida dei Green Panda e a oggi ha vinto 10 battaglie con loro. E mentre si è affermata come una delle più grandi ballerine di breakdance della Cina, con la speranza di rappresentare il suo paese alle Olimpiadi, finalmente danza alle sue condizioni. "Nel Libro del Tao si dice che l'acqua è fluida, morbida e malleabile. Ma l'acqua scava la roccia, che è rigida e non può essere modellata. Fondamentalmente, solo perché qualcosa è delicato, non significa che sia debole o inferiore. Si tratta di qualcosa di speciale che è in grado di resistere e di superare molti ostacoli e questa strategia ha contribuito alla vittoria di molte b-girl".