Perché non dovresti concentrarti sul BMI quando cerchi di rimanere incinta

La fertilità ha un qualcosa di misterioso. I fattori che incidono sulla capacità di una persona di concepire e portare avanti una gravidanza sono davvero tanti: c'è la genetica, la storia clinica, la forma dell'utero, senza contare la fertilità della persona che dona lo sperma. Un fattore particolarmente difficile da inquadrare e controverso? L'indice di massa corporea.



Non ne puoi più di sentirne parlare vero? Nemmeno noi. L'IMC non è mai stato pensato per essere usato in medicina. Si tratta di una formula matematica (peso ÷ altezza² × 703) inventata da uno statistico del XIX secolo, Adolphe Quetelet, per misurare la massa corporea media delle popolazioni (bianche, maschili, dell'Europa occidentale). Fu solo a un certo punto, tra gli anni Settanta e gli anni Novanta, che venne adottato come parametro per valutare il peso corporeo e solo perché giudicato leggermente migliore di altre opzioni disponibili. Perfino oggi, i ricercatori e i Center for Disease Control segnalano che esso "non è in grado di diagnosticare il livello di grasso o di salute di un individuo".



Quindi perché questa formula apparentemente arbitraria dovrebbe avere qualcosa a che fare con il tuo utero? Molte prassi per la fertilità escludono pazienti al di sopra di un certo IMC, salvo che non perdano "abbastanza" peso o finché ciò non accade. Si tratta di una politica controversa e frustrante allo stesso modo per medici e pazienti. Ma se è vero che a un IMC superiore o inferiore alla "norma" (anche qui, un concetto controverso) si associa una diminuzione della fertilità per varie ragioni, "sono molte le fasce di peso in cui si può essere fertili" (e viceversa, pur avendo un peso "normale" si possono riscontrare problemi di infertilità). È quanto afferma Lora Shahine, MD, endocrinologa riproduttiva, ostetrica e ginecologa presso Pacific NW Fertility a Seattle e presentatrice del podcast Baby or Bust. "Ipersemplificare e dire a una persona: 'Il tuo IMC è troppo alto o troppo basso, perciò non riesci a concepire' vuol dire perdere di vista il quadro completo".



Il peso potrebbe essere uno dei fattori, ma credere che sia l'unico può essere più dannoso che utile. Le ricerche mostrano che la perdita di peso intenzionale è di solito temporanea e può ritorcersi contro chi la raggiunge, generando un'oscillazione ciclica del peso e aumentando il rischio di infarto, malattie cardiache e diabete. In altre parole, può minare la salute generale di una persona. E la salute generale è strettamente connessa a quella riproduttiva, come ricorda la dottoressa Shahine.



Quindi, invece di insistere su "qualche numero arbitrario", come dice la dottoressa Shahine, ecco alcune azioni più utili da intraprendere se stai cercando di concepire.