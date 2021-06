In buona compagnia: Harlem Honeys & Bears

In un piccolo vicolo cieco della 135ª strada ovest, ad Harlem, una ventina di autoproclamati "vecchietti" con mascherina rossa e tuta abbinata si salutano toccandosi il gomito anziché con un abbraccio. Per la prima volta dopo mesi si ritrovano davanti all'Hansborough Recreation Center, che loro chiamano semplicemente "The Bathhouse" (le terme). In questa piscina coperta, decorata da meravigliosi mosaici, questa squadra di donne e uomini crea splendide coreografie acquatiche dal 1979: sono gli Harlem Honeys & Bears, un team di nuoto sincronizzato composto da anziani. Il nome del team si ispira allo slang di fine anni '70, secondo Rasheedah Ali, componente della squadra, che afferma: "C'erano donne e uomini; le donne venivano chiamate 'honeys' ['dolcezza', ma, più letteralmente, 'miele'], e gli orsi ['bears', in inglese] sono ghiotti di miele! Così decisero di chiamarsi Harlem Honeys & Bears".



Alcuni componenti della squadra nuotano da quando sono nati, nonostante le limitazioni imposte dalla segregazione razziale; altri hanno superato la paura dell'acqua dopo i sessant'anni. Insieme, hanno ottenuto riconoscimenti, superato malattie croniche, forgiato amicizie, ma, cosa forse ancora più importante, hanno condiviso la propria passione e le proprie abilità con tutta la comunità locale tramite un programma di nuoto per giovani. Luther Gales, presidente della squadra, racconta: "La soddisfazione più grande, come coach, è vedere ragazzi e ragazze scivolare sull'acqua con il minimo sforzo". E, nel momento in cui la ricerca mostra che i giovani neri sono statisticamente più a rischio di annegamento accidentale, gli Harlem Honeys & Bears non si limitano a condividere il dono dello sport, ma contribuiscono a salvare vite umane.