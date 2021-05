In buona compagnia: dove c'è un campo di gioco c'è casa

In che modo giocare a basket ad alto livello vi ha aiutato a integrarvi in una più ampia comunità australiana?

Chuatwech: mi ha fatto capire che non puoi dare nulla per scontato e che lavorare sodo è l'unica opzione possibile se vuoi uscire da una situazione difficile. Lotto per un futuro migliore, perciò è valsa la pena passare dal Sudan Meridionale all'Australia. Un giorno, spero di poter tornare in Sudan del Sud e fare la differenza, in meglio, per tutti.



Sebit: secondo me, eccellere in uno sport è un modo per integrarsi meglio. Sono convinto che sia questo a portare gli altri verso di te.