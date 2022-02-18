In buona compagnia: dove c'è un campo di gioco c'è casa

Ngor: la nostra [la tribù Dinka del Sud Sudan] è una delle tribù più alte del mondo. È naturale che ci avviciniamo al basket, proprio perché ci è più congeniale, vista l'altezza e le capacità atletiche.



Sebit: principalmente per via del mio fratello maggiore. Io volevo giocare con lui, sai? Noi facciamo ogni cosa insieme. Il basket è uno dei tre pilastri della mia vita. Ci sono la scuola, la famiglia e il basket.



Chuatwech: i miei fratelli giocavano a basket. Il fine settimana avevano la partita e io volevo giocare con loro; così ho lasciato il calcio e ho iniziato a giocare a basket, anche se ho iniziato ad allenarmi più seriamente solo dal quarto anno delle elementari. E ora sto cercando di diventare un professionista, per cui tutta la mia giornata ruota attorno al basket. Praticamente non penso ad altro.