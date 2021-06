Il mio gioco, il tuo gioco: Mio Asakawa e Masami Hosono

È noto a tutti che una pratica costante è fondamentale per perfezionarsi in qualsiasi sport, ma lo stesso vale per ogni tipo di attività che si voglia padroneggiare nella vita di tutti i giorni. Masami Hosono ha 32 anni ed è titolare del Vacancy Project, un salone di parrucchieria gender neutral che si trova nell'East Village di New York, e sa che trovare nuove fonti d'ispirazione al di fuori del salone migliora la qualità del suo lavoro. "Anche se faccio esattamente lo stesso taglio ogni giorno, posso sempre scoprire qualcosa di nuovo. A volte basta un piccolo dettaglio per migliorare il risultato finale", afferma Masami, e spiega: "È una pratica che faccio mentalmente, in modo inconsapevole".

Per Mio Asakawa, technical account manager ventottenne di Tokyo, nonché appassionata di skateboard, fare pratica è la chiave per acquisire sicurezza e padroneggiare senza problemi i trick. Prima di trasferirsi a New York, Masami ha conosciuto casualmente Mio in un piccolo sushi bar nel quartiere di Nakameguro, a Tokyo. Nonostante le differenze tra le loro professioni, Masami e Mio sanno quanto il tempo dedicato alla pratica possa migliorare le loro competenze. E quanto possa essere d'aiuto nella sfida ai pregiudizi di genere.