Cosa indossare per le lezioni di yoga: cinque idee outfit Nike

Se hai un'impegnativa lezione di flow per il rafforzamento, con una serie di posizioni complesse da eseguire, è indispensabile un abbigliamento sportivo con tecnologia traspirante. I leggings da yoga Nike offrono flessibilità e supporto. Abbinali a un bra traspirante a sostegno elevato per passare agevolmente da una posizione all'altra senza farti distrarre dall'outfit che indossi.

Per una breve pratica di yoga rilassante, il comfort è fondamentale. Per muoverti con scioltezza e sentirti sempre a tuo agio, l'ideale sono un paio di pantaloni jogger e una comoda felpa. Con top e pantaloni dalla vestibilità ampia, rilassarti e fare stretching diventa più facile, e la sessione più piacevole.

In un ambiente riscaldato, indossare un bra e un paio di shorts da ciclista con tecnologia traspirante ti permette di non perdere la freschezza mentre ti alleni. Essenziali ma efficaci, questi capi ti aiutano a mantenere la concentrazione sulla pratica, senza pensare all'outfit.

Se fai yoga all'aperto, dovresti pensare ad articoli che proteggono dal sole, come una maglia a manica lunga e occhiali da sole. E per sentirti a tuo agio quando ti alleni di sera, con temperature più fresche, non dimenticare di portare una felpa leggera in fleece.

Invece di preoccuparti di cosa indossare, preparati al meglio per qualunque lezione di yoga scegliendo tra i cinque outfit presentati di seguito, adatti a tutti questi scenari e ad altri ancora.