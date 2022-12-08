I succhi sono salutari? Due dietologhe certificate offrono una spiegazione

Nell'ambito della salute e del benessere, le mode vanno e vengono e i succhi non fanno eccezione, guadagnando (e perdendo) popolarità nel corso degli anni. E sebbene i succhi offrano dei benefici, esistono altre opinioni al riguardo che non sono scientificamente provate.

Per chi non lo sapesse, i succhi sono il risultato di un processo. "Tale processo consiste nell'estrazione o rimozione del succo da un frutto o da una verdura, spesso scartando ciò che resta, compresa la polpa, la fibra, i semi e la buccia", ha affermato Maya Feller, M.S., dietologa nonché C.D.N. Ma, i succhi sono salutari? E i vantaggi tanto decantati sono reali?

Qui di seguito, Maya Feller e Brittany Modell, M.S, R.D. e C.D.N., rivelano tutti i dettagli, compresi i benefici dei succhi e i potenziali rischi da non trascurare.