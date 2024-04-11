I quattro migliori modelli di leggings Nike (Plus size)
Guida agli acquisti
Scopri i leggings Plus size Nike più adatti per ogni occasione, dagli allenamenti al tempo libero.
I leggings non sono tutti uguali: ogni modello, infatti, presenta un taglio, uno stile e dei materiali diversi che lavorano in sinergia per dare vita alla vestibilità confortevole tipica di questo capo. I leggings Nike One si distinguono per l'elasticità e sono perfetti per un outfit casual o per fare yoga; per le lezioni in palestra, invece, potresti provare i modelli Nike Universa, realizzati in un materiale che offre maggiore sostegno.
Sei alla ricerca di leggings incredibilmente morbidi, a vita alta e Plus size? Nessun problema. C'è la linea Nike Zenvy. Ultimi, ma non per importanza, i migliori leggings Plus size Nike con tasche. Ti presentiamo i modelli Nike Go, noti per lo stile essenziale, la vestibilità leggermente contenitiva e sei (esatto, sei!) tasche spaziose.
Una volta scelto il modello (o i modelli) che fanno al caso tuo, consulta la Guida ai leggings Nike per trovare la vestibilità giusta. Nota: i leggings Plus size Nike vanno dalla 0X alla 4X.
(Articolo correlato: Come trovare la misura di reggiseno sportivo Nike più adatta a te)
I migliori leggings Plus size Nike in termini di vestibilità
1. Sostegno medio: Nike Universa
I leggings Nike Universa sono ideali per qualsiasi allenamento. Incredibilmente morbidi, sono realizzati in tessuto InfinaSmooth di peso medio e contengono fibre di nylon riciclato per almeno il 50%.
Questi leggings hanno un look incredibile e sono realizzati con un design elasticizzato che copre perfettamente il corpo durante gli allenamenti a intervalli, le lezioni di step, le sessioni di yoga e non solo. Il tessuto resistente ed elasticizzato è opaco e a prova di squat.
Le due tasche laterali sono quasi impercettibili; eppure, riescono a contenere uno smartphone o una carta d'identità. Questi leggings a vita alta sono disponibili in diverse lunghezze e in gradevoli colori pastello, come il viola e il rosa, oltre alla classica colorazione nera.
(Articolo correlato: Un nuovo approccio per l'abbigliamento Nike Plus size da donna)
2. Sostegno leggero e morbidezza: Nike Zenvy
Una volta provati, non potrai più farne a meno: ti presentiamo i leggings Nike Zenvy. Questi modelli Plus size in tonalità naturali sono disponibili in varie versioni: a vita alta, a lunghezza ridotta, a 7/8, a tutta lunghezza, e come shorts da ciclista con interno gamba da 20 cm.
Realizzati con una struttura essenziale e con il leggero tessuto InfinaSoft, i leggings Zenvy sono incredibilmente comodi. Morbidi al tatto, ma comunque resistenti, sono pensati per seguire i tuoi movimenti durante i piegamenti e lo stretching. L'ampia fascia in vita dona una vestibilità sempre perfetta, mentre la tasca aperta sul retro ti permette di riporre lo smartphone quando sei in palestra o in giro per commissioni.
3. Sostegno elevato e aderenza: Nike Go
I modelli Nike Go hanno sei tasche. Non due, non tre, ma ben sei: due laterali senza cuciture, tre aperte sulla parte posteriore della fascia in vita e una con zip sulla coscia. Avrai tutto lo spazio di cui hai bisogno per riporre chiavi, carte di credito, smartphone e anche un tubetto di burro cacao.
Inoltre, i modelli Nike Go sono anche degli ottimi alleati per l'allenamento. Realizzati in tessuto InfinaLock di peso medio, donano sostegno e compressione, per eseguire jumping jack, salti con ginocchia alte e sequenze di yoga senza doverti preoccupare di sistemare i leggings. Inoltre, offrono la tecnologia traspirante Nike Dri-FIT, essenziale per un paio di leggings a prova di workout.
E come se non bastasse, il taglio a vita alta e la fascia in vita extra ampia donano una vestibilità stabile, che puoi regolare, grazie alla coulisse interna, in base alle tue esigenze. Incredibilmente versatili, i leggings Nike Go ti accompagnano ovunque, dalle lezioni di boxe in palestra al traffico dell'ora di punta, e sono disponibili in cinque opzioni: a lunghezza ridotta, capri, a 7/8, a tutta lunghezza, e come shorts da ciclista con interno gamba da 20 cm.
(Articolo correlato: Gli otto migliori regali Nike per il fitness)
4. Versatilità e stile casual per tutti i giorni: Nike One
Cerchi dei leggings versatili, traspiranti e a prova di squat? Ti presentiamo i modelli della linea Nike One, realizzati in un materiale che unisce fibre di poliestere riciclato e Nike Dri-FIT, una tecnologia che fa evaporare rapidamente il sudore per offrire comfort durante le commissioni o gli allenamenti improvvisati.
Il tessuto morbido ed elasticizzato è ideale anche per il power yoga, gli allenamenti di forza e la kickboxing; praticamente, qualsiasi attività con movimenti intensi. I leggings Nike One presentano una vestibilità aderente, seguono le linee naturali del corpo e levigano dolcemente le forme senza stringere. Sono quindi perfetti per eseguire degli esercizi a terra o per un po' di relax sul divano.
Inoltre, non dovrai preoccuparti che scivolino. L'assenza di cuciture laterali e il retro a V danno vita a una silhouette fluida, disponibile sia a vita media che alta. Perfetto per i tuoi giri in città, questo modello è dotato di due tasche nascoste sulla fascia in vita: una piccola sul lato e una più grande sul retro.
Testo a cura di Yelena Moroz Alpert