I migliori leggings da allenamento Nike da donna

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Scopri i migliori leggings da allenamento Nike da donna, compresi i modelli appena usciti in varie lunghezze, colori e altezze della vita.

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I migliori leggings da allenamento Nike da donna

I migliori leggings da allenamento offrono versatilità, comfort e supporto, e possono resistere alle routine di allenamento più impegnative. I leggings da allenamento Nike sono disponibili in vari materiali, lunghezze e fit, con diversi vantaggi pensati per allenamenti, corsa, lezioni di yoga e altre attività, per garantire alle atlete il massimo comfort ovunque vadano.

Usa questa guida per trovare i tuoi prossimi leggings da allenamento preferiti e consulta la guida alle taglie dei leggings Nike per trovare la giusta vestibilità.

Scopri i leggings Nike da donna

I migliori leggings da allenamento Nike per collezione

Nike Universa: per nascondere gli aloni di sudore

Per sopportare la forte sudorazione durante un allenamento di forza e preparazione, Nike Universa è la scelta giusta. Un design ricercato che aiuta a nascondere il sudore e ha un aspetto elegante: indossando questi comodi leggings la pelle rimarrà asciutta, grazie alla combinazione delle tecnologie Nike Stealth Evaporation e Nike Dri-FIT.

Il vantaggio principale dell'assenza di cuciture frontali è che questo capo risulta estremamente confortevole e ti permette di allenarti senza distrazioni. Le numerose tasche nascoste sono perfette per riporre il telefono e altri oggetti indispensabili, pur mantenendo un fit aderente.

Nike Pro Seamless: per valorizzare le forme

Chi non ama la sensazione di arrivare in fondo a una grande sessione di allenamento della forza? L'aspetto e le sensazioni vanno di pari passo. I leggings Nike Pro Seamless alternano sostegno e cedevolezza in aree mirate, valorizzando e scolpendo, per permetterti di allenarti con stile.

Nike Zenvy: per una vestibilità morbida ed essenziale

Se c'è una caratteristica che distingue i leggings Nike Zenvy, è la loro grande morbidezza. Realizzati in tessuto Nike InfinaSoft, questi leggings sono stati progettati a livello di filato per essere morbidi ed elastici: i leggings Nike più morbidi di sempre.

Ma la morbidezza non è l'unico vantaggio dei leggings Nike Zenvy. Sono infatti pensati per il movimento, con una fascia in vita molto ampia che rimane in posizione durante le sessioni di yoga o pilates. Offrono una leggera compressione e questo li rende particolarmente flessibili. Le cuciture minimal donano un fit estremamente confortevole e un'estetica essenziale. Inoltre, nella parte posteriore è presente una tasca interna con spazio a sufficienza per lo smartphone.

Questi leggings sono dotati di tecnologia Nike Dri-FIT, che ti permette di affrontare l'allenamento senza eccessiva sudorazione. Questi leggings sono disponibili a vita media o alta e in una varietà di opzioni, dai modelli a tutta lunghezza agli shorts da ciclista con interno gamba da 20 cm.

Nike Swift: per una sensazione di leggerezza e grande praticità

I migliori leggings da allenamento Nike da donna

Se sei alla ricerca di leggings da corsa che offrano traspirabilità e leggerezza, i Nike Swift sono il modello che fa per te. Grazie a tasche adatte a tutte le esigenze di corsa, puoi portare con te gel, telefono, chiavi e altri oggetti essenziali.

Nike Pro: per la massima traspirabilità durante allenamenti impegnativi

I migliori leggings da allenamento Nike da donna

I leggings Nike Pro sono fatti per mantenerti fresca e concentrata durante gli allenamenti più impegnativi o le lezioni di HIIT più intense. Questi leggings puntano in particolare alla traspirabilità. La tecnologia Nike Dri-FIT aiuta a far scomparire il sudore dalla pelle con la stessa rapidità con cui si forma; inoltre, molti leggings Nike Pro presentano pannelli in mesh sui polpacci per aumentare la circolazione dell'aria.

Il tessuto è morbido ed elasticizzato per muoversi con te negli sprint o negli affondi. Anche le cuciture sul retro sono pensate per offrire la massima libertà di movimento. La fascia in vita, confortevole ed elastica, mantiene i leggings al loro posto, mentre la vestibilità aderente offre una sensazione avvolgente e di sostegno.

I leggings Nike Pro sono disponibili in vari colori a tinta unita e con grafiche vivaci. Li puoi trovare nelle opzioni a vita media o alta, con lunghezze che vanno dai modelli a tutta lunghezza, 7/8 e lunghezza ridotta, fino agli shorts da ciclista con interno gamba da 18 o 8 cm.

Nike One: per la massima morbidezza e versatilità

I migliori leggings da allenamento Nike da donna

Questi leggings morbidi e setosi sono ideali per fare escursioni nella natura, lezioni di restorative yoga, sbrigare le commissioni quotidiane, e molto altro ancora.

La linea di leggings Nike One presenta caratteristiche essenziali come la tecnologia Nike Dri-FIT, che mantiene la pelle fresca e asciutta tutto il giorno, e un tessuto che non risulta trasparente quando ti pieghi o fai squat. I modelli Nike One realizzati con materiali Nike Therma-FIT aiutano a regolare la temperatura corporea in ambienti freddi. Invece, i leggings Nike One (M), progettati appositamente per le persone in gravidanza, si adattano alla pancia man mano che cresce.

(Articolo correlato: Tutto quello che c'è da sapere sui leggings Nike per la maternità)

Tra i leggings Nike One troverai anche varie combinazioni di motivi e look: dai tessuti luccicanti ai design stampati.

Scopri i migliori leggings Nike per altezza della vita

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    A vita alta

    Arrivando sopra l'ombelico, i leggings a vita alta risultano confortevoli e avvolgenti. Questa vestibilità offre copertura, sostegno e sufficiente elasticità per poterti muovere comodamente. Grazie all'ampia fascia a vita alta, i leggings hanno meno tendenza ad arrotolarsi, stringere o scivolare.

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    A vita media

    I leggings a vita media hanno una fascia in vita che arriva sotto l'ombelico. Molti modelli hanno tasche nascoste sul retro, abbastanza grandi da contenere uno smartphone. Il girovita sagomato a V sul retro slancia la silhouette.

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    Girovita per la maternità

    I leggings Nike per la maternità hanno una fascia a vita alta, eventualmente ripiegabile, pensata per coprire e sostenere il pancione. Il tessuto elasticizzato si adatta ai cambiamenti del corpo durante tutte le fasi della gravidanza.

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Scopri i leggings Nike per lunghezza

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    A tutta lunghezza

    I leggings Nike a tutta lunghezza sono progettati per arrivare sotto la caviglia. Elastici e flessibili, garantiscono una gamma di movimenti completa e offrono la massima copertura per allenamenti al freddo.

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    Lunghezza a 7/8

    I leggings Nike con lunghezza a 7/8 arrivano in genere appena sopra la caviglia, favorendo così la circolazione dell'aria nella parte inferiore delle gambe rispetto a un paio di leggings a tutta lunghezza.

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    A lunghezza ridotta

    I leggings Nike a lunghezza ridotta arrivano approssimativamente a metà polpaccio, e sono quindi particolarmente adatti per allenarsi nelle giornate calde.

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Data di pubblicazione originale: 11 gennaio 2026

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