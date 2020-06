I bambini hanno bisogno di giorni di riposo?

Essere bambini è decisamente estenuante. È importante garantire loro il riposo di cui hanno bisogno.

I bambini sono un incontenibile concentrato di energie. Ma hanno davvero bisogno di pause adeguate per recuperare da tutto quel correre, saltare e giocare? Per scoprirlo, ci siamo rivolti ad alcuni esperti del settore e ai Nike Master Trainer.



Se il corpo umano è di per sé straordinario, quello dei più piccoli è ancora più sorprendente.



Pensa a come i tuoi bambini riescono a correre senza fermarsi mai. Oppure a quanto recuperano in fretta, come se niente fosse, dopo un'intensa partita di calcio in cortile o un'ora di salti sul trampolino. Secondo una recente ricerca pubblicata nella rivista "Frontiers in Psychology", i bambini hanno muscoli che resistono alla fatica e un'innata capacità di recupero, il che permette loro di tornare carichi più velocemente di qualsiasi atleta di resistenza ben allenato. Una possibile ragione è che il loro corpo in fase di sviluppo non sia tendenzialmente in grado di muoversi con la stessa efficienza di quello degli adulti, e compensa questa mancanza ricorrendo all'energia aerobica (basata sull'ossigeno) per gli esercizi intensi. L'energia aerobica non produce la stessa quantità di lattato, responsabile dell'affaticamento, prodotto dall'energia anaerobica (quella utilizzata dagli adulti per gli allenamenti di forza e ad alta intensità).