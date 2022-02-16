Hackney Wick FC: dalle fondamenta

"Il calcio ha il potere di unire le persone".



Queste sono le parole di Bobby Kasanga, fondatore dell'Hackney Wick FC, squadra di calcio di Londra. Ed è un'opinione diffusa nel tempo, nelle città e nelle comunità di tutto il mondo: il calcio può fare la differenza.



Ma non succede dall'oggi al domani. Accade grazie a persone come Bobby, che ha dedicato anni a trasformare il suo sogno in realtà. Dopo essere uscito di prigione nel 2015, Bobby ha deciso di voler cambiare la sua vita e quella della sua comunità locale, segnate dalla violenza delle gang e dalla gentrificazione. Ha quindi deciso di fondare l'Hackney Wick F.C., andando porta a porta per le case del quartiere a raccogliere i fondi necessari. Quasi cinque anni dopo, centinaia di persone, uomini, donne e bambini, si sono unite all'Hackney Wick F.C.



Nella nostra nuova serie, From the Grounds Up, incontreremo persone da ogni angolo del mondo che credono fermamente nella possibilità di cambiare le loro comunità locali e il mondo attraverso il calcio e lo sport.



Guarda il primo episodio qui sopra, scopri di più sui protagonisti dell'Hackney Wick F.C. qui sotto e non perderti i prossimi episodi sul Paris Alesia F.C. e sui Fitzroy Lions di Melbourne.