Hackney Wick FC: dalle fondamenta

"Il calcio ha il potere di unire le persone."

Queste sono le parole di Bobby Kasanga, fondatore dell'Hackney Wick FC, squadra di calcio di Londra. Ed è un'opinione diffusa nel tempo e nelle città e comunità di tutto il mondo: il calcio può fare la differenza.

Ma non succede dall'oggi al domani. Accade grazie a persone come Bobby, che ha passato anni a trasformare il suo sogno in realtà. Dopo essere uscito di prigione nel 2015, Bobby ha deciso di voler cambiare la sua vita e quella della sua comunità, segnate dalla violenza delle gang e della gentrification. Ha quindi deciso di fondare l'Hackney Wick FC, andando porta a porta per le case del quartiere per raccogliere i fondi necessari. Quasi cinque anni dopo, centinaia di persone, uomini, donne e bambini, si sono unite all'Hackney Wick FC.

Nella nostra nuova serie, From the Grounds Up, incontreremo persone da ogni angolo del mondo che credono fermamente nella possibilità di cambiare le loro comunità e il mondo attraverso il calcio e lo sport.

Guarda il primo episodio qui sopra, scopri di più sulla gente dell'Hackney Wick FC qui sotto e non perderti i prossimi episodi sul Paris Alesia FC e sui Fitzroy Lions di Melbourne.