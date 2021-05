Gli adolescenti creativi che stanno cambiando la musica e il modeling

Deba, come è stato il tuo percorso per farti spazio e ottenere visibilità nell'industria creativa come donna mediorientale?



Deba: Uno dei motivi principali per cui ho iniziato a fare tutto ciò che ho fatto è che, da piccola, non vedevo nessuna ragazza curda o mediorientale fare il lavoro che faccio io. E non capitava solo a me, anche molte mie amiche non si vedevano rappresentate. Ed era davvero sconfortante, perché siamo tutte ragazze giovani e l'ideale di bellezza che ci viene proposto è la donna bionda con gli occhi azzurri, il canone tradizionale occidentale che di fatto non esiste. È un concetto davvero assurdo. Non ha senso.



Per questo motivo, nel nostro settore, dobbiamo dare spazio a più varianti di bellezza. Penso che ora l'industria stia muovendo qualche passo verso la diversificazione, ma solo nel campo delle modelle e del casting. Il passo successivo è vedere cosa possiamo fare a livello di produzione. Dietro le quinte c'è ancora una predominanza bianca. Magari pensiamo di fare progressi semplicemente scegliendo 12 modelle nere; ma che senso ha se tutta la produzione e il team che c'è dietro sono bianchi? Una rappresentanza autentica non può essere solo di facciata. Dobbiamo fare in modo che sia equa per tutti.



Qual è stata la risposta ai vostri sforzi per cambiare la percezione di questi aspetti nei vostri rispettivi settori, musica e moda?



Tom: Secondo me, non ci sono mezze misure. Voglio dire, la gente recepisce o non recepisce. Qualcuno magari pensa: "Cos'è questa musica? Voglio tornare indietro, è questa la musica di oggi?" Qualcun altro, invece, la considera geniale, qualcosa di completamente nuovo. Quindi il fatto che non assomigli a nulla che esiste già per alcuni è una cosa positiva e per altri negativa. Tutto dipende dal loro modo di ragionare. È un buon argomento di discussione, la mia musica. Mi piace ascoltare cosa ne pensano le persone, perché lascio che siano loro a decidere cosa significa la mia musica per loro.



Deba: Io ho avuto risposte di diverso tipo. Ricevo un sacco di messaggi di ragazze giovani che mi ringraziano. Questo è bello. Ed è letteralmente l'unico motivo per cui cerco di cambiare le cose.



Tom: Sì, Deba è la migliore in questo. Mi diceva sempre: "Quando ero piccola, speravo di vedermi più rappresentata, di vedere altre ragazze con tanti capelli e sopracciglia folte o cose del genere". E succede che mi mostra un commento o un messaggio di una ragazza che dice: "Sono sempre stata presa in giro per le mie sopracciglia folte e tu mi hai fatto sentire che posso accettarle". Trovo incredibile che Deba possa aver fatto una cosa del genere per qualcuno.



Deba: Se riesco a far sentire anche solo una ragazza a suo agio con il proprio aspetto, per me è qualcosa di straordinario. E non solo attraverso il mio aspetto estetico, ma anche attraverso il mio retaggio culturale. Mi chiamavano terrorista ogni giorno. Mi chiamavano gorilla o Chewbacca. Ed essere chiamata così, solamente perché avevo qualche pelo in più sulle braccia o cose del genere, faceva davvero male. Ma ora voglio vedere le ragazze uscire da queste situazioni un po' più forti.