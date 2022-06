Incontra la squadra dell'Eyekonz Girls Lacrosse

Si tratta di una tecnica di sviluppo della sicurezza della Eyekonz Sports, la squadra di hockey su prato e lacrosse fondata da Coach Jaz per sostenere le ragazze di Filadelfia e far giocare più donne di colore in uno sport a prevalenza bianca.



Stasera, un'aria frizzante segna l'inizio dell'autunno che, in circostanze normali, coincide con l'inizio di un nuovo anno scolastico. Ma in tempi di Covid, questi allenamenti sono le uniche interazioni di vita reale per molte di queste ragazze. Bambine e ragazze di età compresa tra i 5 e i 18 anni iniziano a fare dei giri di campo. Le più grandi sono seguite dalle più giovani che ciondolano in coda, fino a quando non vengono incoraggiate a formare due gruppi divisi per età. Quando il chiacchiericcio tra amiche aumenta, viene bruscamente interrotto da Coach Jaz. "Le capacità di ascolto cosa sono?" chiede. "La vita o la morte", rispondono all'unisono.