Spingetevi per migliorare la vostra forza

Spingerti oltre i tuoi limiti per appena tre secondi non ti sembrerà granché.



Ma non è così. Immagina il tuo corpo come una banca, in cui hai aperto un deposito, pronto ad aumentare a ogni allenamento a partire dal prossimo. È come se accumulassi degli interessi sui tuoi obiettivi di fitness.



Nel tempo, continuando a dare il massimo nel momento in cui di solito cedi, il patrimonio del tuo corpo continuerà a crescere.



La prossima volta che ti alleni e le cose si fanno difficili, prova a prendere l'abitudine di spingerti oltre i tuoi limiti per pochi secondi o poche ripetizioni.