Distensioni su panca con bilanciere o con manubri: un'opzione è migliore dell'altra?

Le distensioni su panca sono un esercizio fondamentale che può favorire il rafforzamento della parte superiore del corpo. L'aspetto positivo è che si possono eseguire con una varietà di strumenti e attrezzature.

Tuttavia, di tutte le modalità e gli accessori disponibili, i tipi più frequenti forse sono due: manubri e bilanciere. E qui entra in gioco il vecchio dibattito: per l'allenamento di forza e potenza, sono più efficaci le distensioni su panca con manubri o con bilanciere?

Come in tanti altri casi, dipende in gran parte dalla persona.

"La scelta tra manubri o bilanciere per le distensioni su panca dipende da alcuni fattori, tra cui obiettivi e livelli di fitness", afferma Albert Matheny, dietista registrato e trainer di forza e preparazione fisica.

Di seguito puoi scoprire qual è l'opzione più adatta per te, oltre a ricevere suggerimenti da parte di esperti per prepararti alle distensioni su panca.