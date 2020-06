Perché i runner dovrebbero tenere sotto controllo il VO2 max

Cos'è il VO2 Max?

La "V" sta per "volume" e "O2" per "ossigeno", mentre "max" indica la parola "massimo". Si tratta della misurazione del volume massimo di ossigeno che il corpo può utilizzare durante l'attività fisica. È un numero importante, poiché indica il livello di fitness generale del corpo.



Calcolare il VO2 Max non è roba da poco. Il valore è tipicamente espresso in millimetri di ossigeno consumato per chilogrammo di peso corporeo al minuto (ml/kg/min). Secondo Aaron Coutts, PhD e illustre professore di scienze dello sport e dell'esercizio fisico presso la University of Technology di Sydney, questo dato viene raccolto tradizionalmente in un laboratorio di scienze sportive chiedendo all'atleta di correre a massimo regime su un tapis roulant.



Sebbene i tracciatori di attività possano stimare il VO2 Max, non esiste un metodo vero e proprio per misurarlo a casa. In ogni caso, è piuttosto semplice capire quando il VO2 Max aumenta, specialmente per chi ha iniziato a correre da poco. "Si basa sul livello di fitness", afferma Ian Klein, specialista in fisiologia dell'esercizio fisico, cross-training e prevenzione degli infortuni presso la Ohio University. "Tanto più a lungo riesci a correre senza stancarti, tanto più alto sarà il tuo VO2 Max".