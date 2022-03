Consigli per rimuovere le macchie di sudore dai cappelli

Innanzitutto, verifica bene se il cappello ha un'etichetta con le istruzioni di lavaggio.

Prima di passare al lavaggio completo, strofina una piccola quantità di detergente o polvere antimacchia con acqua su una parte del cappello non visibile dall'esterno. Se il colore tende a stingere, usa solo acqua.

Presta particolare attenzione quando lavi un cappello vintage. Perché? Alcuni vecchi cappelli hanno strutture in cartone e non in plastica, come si usa oggi. Di solito la struttura di cartone è presente in tutti i cappelli realizzati prima del 1983. In tal caso, non immergere il cappello in acqua, ma limitati a pulirlo solo nei punti in cui è sporco.