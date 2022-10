Non riesci ancora a scioglierti? Proulx suggerisce di metterti a quattro zampe oppure piegarti appoggiandoti a un tavolo, così la gravità ti darà una mano. Il ventre cadrà naturalmente verso il basso e, mentre respiri a fondo, aiuterai il pavimento pelvico ad espandersi e rilassarsi, dice Proulx.



Qualunque sia l'attività di respirazione che fa per te, cerca di eseguirla per 5-10 minuti al giorno, o quanto più spesso riesci. Fai questi esercizi in qualunque momento o nei momenti più strategici, come dopo un workout, per aiutarti a rilassare il pavimento pelvico che probabilmente ha faticato insieme a te.



Uno dei momenti preferiti da Proulx per lavorare sulla respirazione? Subito prima di andare a letto. La ricerca suggerisce che la respirazione profonda può aiutare a rilassare il sistema nervoso da uno stato di tensione che ci fa sentire stressati e ansiosi, in modo da riuscire a dormire meglio in seguito. Inoltre, se alla base del tuo pavimento pelvico troppo contratto c'è una causa emotiva (è la vita), la respirazione profonda può essere di grande aiuto per rilassare corpo e mente allo stesso tempo.



No, questo non è il genere di esercizi che puoi fare in palestra o mostrare sulle tue storie di IG. Ma farli dovrebbe renderti altrettanto orgogliosa.