Come la relaxina e altri fattori legati alla gravidanza influiscono sulla stabilità

Ad alcune persone incinte basta la paura di cadere per decidere di abbandonare completamente l'attività fisica, ed è comprensibile. Ma, come ricorda Proulx, la relaxina in sé non influisce sul rischio di caduta. Quello che potrebbe influire, invece, è il pancione che cresce, poiché sposta in avanti il baricentro e modifica la coordinazione muscolare. "I muscoli continuano a supportare questo centro e a mantenere stabile il corpo, ma durante la gravidanza non riescono più a prevedere e reagire ai movimenti come dovrebbero", spiega. Ciò non significa che il pancione ti farà finire a terra. Significa solo che devi essere consapevole di questo rischio ed evitare possibilmente attività che lo aumentino, tenendo conto che i cambiamenti a livello di coordinazione potrebbero a loro volta incidere negativamente.



Queste attività differiscono per tutti in base all'esperienza, ma l'ideale, secondo Crawford, sarebbe attenersi a quelle che si conoscono e si amano o apportarvi le giuste modifiche. Ad esempio, se ti piace girare la città in bicicletta, passa a una bicicletta statica che riduca il rischio di cadute. Sport come lo sci alpino, il pattinaggio a rotelle e quello su ghiaccio non sono di solito raccomandati oltre il secondo trimestre per ovvie ragioni, anche se, qualora desiderassi continuare avendo grande esperienza in campo, puoi sempre chiedere consiglio al tuo medico. Potresti scoprire che sostituirli con delle passeggiate all'aria aperta è sufficiente. E, ovviamente, come ricorda Proulx, provare per la prima volta attività a basso impatto come lo yoga prenatale o gli allenamenti di forza dovrebbe andare bene (o persino essere l'ideale, come scoprirai di seguito).