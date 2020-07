Come la memoria muscolare velocizza il progresso

La capacità che ha il tuo corpo di riprendere da dove ha interrotto si chiama memoria muscolare, anche se non sono propriamente i tuoi muscoli a ricordare qualcosa, ma il tuo cervello a memorizzare un'abilità motoria acquisita. "Eseguire ripetutamente un particolare movimento allena il sistema neuromuscolare, fino a che il sistema nervoso centrale impara a riprodurre il movimento stesso in modo fluido e coordinato, quasi automaticamente, senza bisogno di ragionare", spiega Heather Milton, CSCS, fisiologa dell'esercizio clinico accreditata e supervisore presso il Langone Health Sports Performance Center della NYU, (anche se, aggiunge, questa non è una buona scusa per smettere di concentrarsi su un'esecuzione corretta).



Se la memoria muscolare così come si conosce finora risiede principalmente nel cervello, recenti studi hanno scoperto l'esistenza di una memoria muscolare da intendere in senso più letterale, chiamata memoria epigenetica, che si sviluppa nei muscoli stessi quando vengono sottoposti a un allenamento di forza. In questo caso, il DNA muscolare può essere riscritto in risposta alla sollecitazione dell'esercizio, preparando i tessuti a prestazioni successive. Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Medicine and Science in Sports and Exercise ha rilevato che i muscoli possono arrivare a conservare, a livello molecolare, la memoria di precedenti sessioni di allenamento di resistenza per 20 settimane. Si tratta di una capacità che potrebbe aiutarci ad accelerare i progressi anche dopo una (lunga) assenza dalla palestra.



Troppo bello per essere vero? Non è tutto: i partecipanti allo studio hanno sottoposto ad allenamento per la forza una sola gamba, tre volte a settimana per 10 settimane, per poi interrompere completamente l'allenamento per cinque mesi. Il team di ricerca ha scoperto che la gamba allenata era notevolmente più forte dell'altra, tanto da essere in grado di lavorare con un carico maggiore del 10-25%, afferma l'autore dello studio Marcus Moberg, professore associato presso la Swedish School of Sport and Health Sciences di Stoccolma. Quindi, se hai interrotto i tuoi esercizi di sollevamento pesi e l'idea di riprendere ti preoccupa, ricorda che potresti comunque rendere il 25% in più rispetto a quando hai iniziato.