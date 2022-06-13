Come indossare una cuffia
Consigli di stile
Segui questi passaggi per indossare una cuffia in modo rapido e indolore.
La cuffia è un accessorio essenziale per nuotatori e nuotatrici. Le cuffie possono ridurre la resistenza in acqua, impedire al cloro di danneggiare i capelli e tenere i capelli sciolti lontani dal viso e dalla piscina. Può sembrare semplice, ma mettersi in testa questa piccola cuffia di silicone può essere fastidioso se non si è abituati a farlo.
Prima di entrare in acqua, controlla che la cuffia non si sposti per assicurarti un allenamento perfetto. Consulta questi suggerimenti collaudati di Nike su come indossare una cuffia.
Come indossare correttamente una cuffia
Una cuffia appena acquistata ha di solito una piega nel mezzo dovuta alla confezione. Per indossarla correttamente, quella piega deve trovarsi al centro della parte superiore del capo, dritta lungo la linea mediana dalla fronte alla nuca (immaginala come una linea che segue la stessa direzione di una pinna di squalo sulla tua testa).
Se indossi la cuffia con la piega posizionata orizzontalmente sul capo (cioè da un orecchio all'altro), la resistenza in acqua aumenterà. Dato che uno dei vantaggi della cuffia è la riduzione della resistenza dell'acqua mentre si nuota, quando la indossi, assicurati di allinearla correttamente.
Controlla anche che la cuffia non sia posizionata sull'attaccatura dei capelli, ma tirata in basso verso il centro della fronte. In questo modo sarà più facile che la cuffia resti al suo posto quando ti tuffi in piscina e nuoti.
Come sistemare i capelli sotto una cuffia
Se hai i capelli lunghi, legali in una coda di cavallo. Se i tuoi capelli sono così lunghi da spuntare fuori dalla cuffia, anche se legati nella coda di cavallo, raccoglili bene in uno chignon stretto e controlla che sia posizionato in alto sulla testa (e non appena sopra la nuca).
Dopo aver fissato lo chignon o la coda di cavallo, bagna leggermente i capelli. Il materiale della cuffia scorre più facilmente sui capelli bagnati. Se sono asciutti, la cuffia può tendere o tirare ciocche di capelli causando fastidi.
Suggerimento: per evitare che la cuffia ti tiri i capelli quando la togli (e anche per indossarla più facilmente), spargi un po' di talco all'interno.
Il modo più facile di indossare una cuffia
Ora che i tuoi capelli sono fissati, allarga bene la cuffia senza danneggiarla e senza conficcare le unghie nel materiale. Quindi, tienila con entrambe le mani.
Piegati leggermente e posiziona l'interno del lato anteriore della cuffia sulla fronte. Poi, tira la cuffia sopra la testa finché il lato posteriore della cuffia non copre perfettamente la linea inferiore dell'attaccatura dei capelli. Potrebbero servire alcuni tentativi per farlo bene, ma una volta che ci riesci, controlla che i capelli siano completamente all'interno e che la cuffia non lasci entrare acqua. La cuffia dovrebbe coprire le orecchie all'incirca per metà.
Suggerimento: chi pratica nuoto agonistico a volte indossa gli occhialini sotto la cuffia per tenerli ben fermi e ridurre ulteriormente la resistenza idrodinamica. Tuttavia, è possibile indossare gli occhialini anche sopra la cuffia. Scegli il modo più confortevole per te.
Testo di Claire Tak