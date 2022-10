La cuffia è un accessorio essenziale per nuotatori e nuotatrici. Le cuffie possono ridurre la resistenza in acqua, impedire al cloro di danneggiare i capelli e tenere i capelli sciolti lontani dal viso e dalla piscina. Può sembrare semplice, ma mettersi in testa questa piccola cuffia di silicone può essere fastidioso se non si è abituati a farlo.

Prima di entrare in acqua, controlla che la cuffia non si sposti per assicurarti un allenamento perfetto. Consulta questi suggerimenti collaudati di Nike su come indossare una cuffia.