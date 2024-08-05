Tutto ciò che ti serve per un triathlon

Le canotte e le canottiere sono ideali per le gare ad alte temperature, ma quando vuoi optare per un outfit a strati o vuoi prepararti ai momenti della gara in cui la temperatura si abbassa, una scelta come la maglia Nike Rise 365 da uomo e Nike One Classic da donna può tornare utile. Rise 365 è leggera e traspirante, e la versione attuale offre zone traspiranti nelle aree più sensibili al calore dell'inserto anteriore (un dettaglio basato sul feedback dei runner). Questo consente di mantenere la giusta freschezza durante la corsa e il massimo comfort nelle fasi di transizione. Il tessuto leggero e morbidissimo di Nike One Classic si asciuga rapidamente e allontana il sudore dalla pelle per favorirne una rapida evaporazione.